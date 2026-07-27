Donne accoltellate in un attacco a Parigi, una è incinta: agente fuori servizio arresta un uomo che cita Allah

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo ha ferito gravemente tre persone con un coltello nelle strade di Porte de Clichy, nella zona nord-ovest di Parigi. Le vittime avrebbero 19, 24 e 36 anni e una di loro sarebbe una donna incinta. Sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Il responsabile è stato arrestato dalla polizia. Mentre veniva fermato, avrebbe detto a bassa voce “Allah me lo ha comandato“, ma avrebbe anche continuato a proferire frasi sconnesse. Diverse fonti riportano che si tratterebbe di una persona con problemi psichiatrici.

Cosa sappiamo dell’accoltellamento di Parigi

Attorno alle 11:30 della mattina del 27 luglio un uomo ha accoltellato tre persone in strada a Porte de Clichy, una zona a nord-ovest di Parigi.

Le vittime avrebbero 19, 24 e 36 anni e, stando a quanto riportano diversi quotidiani francesi, una di loro sarebbe una donna incinta.

ANSA

L’aggressore è stato fermato da un gruppo di passanti, tra cui un poliziotto fuori servizio. La polizia è intervenuta subito arrestando in flagrante l’accoltellatore. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni.

Come stanno le vittime dell’accoltellamento

Tutte le vittime dell’accoltellamento sono state rapidamente soccorse prima dai passanti e poi dalle ambulanze arrivate nella zona dell’attacco.

Sono state tutte ricoverate in ospedale. Due di loro sarebbero in condizioni critiche, mentre la terza sarebbe stabile. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

È stato un testimone a riferire che una delle vittime era una donna incinta. Non si hanno notizie da parte dei medici o della polizia al riguardo.

L’aggressore e le indagini

L’identità dell’attentatore non è nota. L’uomo, 31 anni, avrebbe dato alla polizia un’identità falsa e sarebbe in stato confusionale.

Alcuni testimoni hanno dichiarato che, durante l’arresto, avrebbe ripetuto a bassa voce ai poliziotti “Allah me lo ha comandato“, insieme a molte altre frasi sconnesse.

Gli stessi testimoni, però, sottolineano che l’aggressore sembrava essere in uno stato psichico alterato. La polizia ha poi confermato che l’uomo sembra avere problemi psichiatrici.

Al momento sul caso sta indagando il primo distretto di polizia di Parigi. L’accusa è di tentato omicidio aggravato e non sono in corso indagini per terrorismo, anche se la procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione in caso di sviluppi.