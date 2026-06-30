Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per violenza sessuale e rapina a Torino: due donne sono state aggredite da un cittadino straniero, fermato dagli agenti dopo una fuga tra le vie cittadine.

L’aggressione alla turista

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a metà pomeriggio in via Santa Chiara, nel cuore di Torino. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di una turista.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si è avvicinato a una donna, afferrandola con forza per le braccia e causandole dei lividi. Dopo averla bloccata, l’ha palpeggiata, configurando così il reato di violenza sessuale. La vittima, nonostante lo shock, è riuscita a divincolarsi e a trovare rifugio in un negozio vicino, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

Seconda aggressione e rapina

Durante la fuga, l’uomo si è imbattuto in un’altra donna. Inizialmente le ha impedito di proseguire il cammino, colpendola ripetutamente con violenza. Approfittando di un portone socchiuso, l’ha spinta in un cortile dove ha continuato a colpirla con pugni, facendola cadere a terra. In questa circostanza si è impossessato del cellulare della vittima, commettendo così anche il reato di rapina. Il telefono è stato successivamente recuperato.

L’intervento dei passanti e della Polizia

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un passante, che è intervenuto entrando nel cortile e rendendosi conto della situazione. L’aggressore, vistosi scoperto, ha tentato nuovamente la fuga tra le vie del quartiere. Tuttavia, la sua corsa si è conclusa in piazza Emanuele Filiberto, all’angolo con via Sant’Agostino, dove è stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante.

Al momento del fermo, l’uomo si presentava in evidente stato di alterazione psico-fisica. Gli agenti lo hanno tratto in arresto per violenza sessuale e rapina.

IPA