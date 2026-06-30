Donne aggredite a Torino, una palpeggiata l'altra presa a pugni: uomo arrestato per violenza sessuale e rapina
Un cittadino straniero è stato arrestato a Torino per violenza sessuale e rapina dopo aver aggredito due donne nel centro città.
Eseguito un arresto per violenza sessuale e rapina a Torino: due donne sono state aggredite da un cittadino straniero, fermato dagli agenti dopo una fuga tra le vie cittadine.
L’aggressione alla turista
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a metà pomeriggio in via Santa Chiara, nel cuore di Torino. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di una turista.
Secondo quanto ricostruito, un uomo si è avvicinato a una donna, afferrandola con forza per le braccia e causandole dei lividi. Dopo averla bloccata, l’ha palpeggiata, configurando così il reato di violenza sessuale. La vittima, nonostante lo shock, è riuscita a divincolarsi e a trovare rifugio in un negozio vicino, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.
Seconda aggressione e rapina
Durante la fuga, l’uomo si è imbattuto in un’altra donna. Inizialmente le ha impedito di proseguire il cammino, colpendola ripetutamente con violenza. Approfittando di un portone socchiuso, l’ha spinta in un cortile dove ha continuato a colpirla con pugni, facendola cadere a terra. In questa circostanza si è impossessato del cellulare della vittima, commettendo così anche il reato di rapina. Il telefono è stato successivamente recuperato.
L’intervento dei passanti e della Polizia
Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un passante, che è intervenuto entrando nel cortile e rendendosi conto della situazione. L’aggressore, vistosi scoperto, ha tentato nuovamente la fuga tra le vie del quartiere. Tuttavia, la sua corsa si è conclusa in piazza Emanuele Filiberto, all’angolo con via Sant’Agostino, dove è stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante.
Al momento del fermo, l’uomo si presentava in evidente stato di alterazione psico-fisica. Gli agenti lo hanno tratto in arresto per violenza sessuale e rapina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.