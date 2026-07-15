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Fermato e sottoposto a misura di sicurezza un giovane, gravemente indiziato di essere responsabile di una serie di aggressioni ai danni di donne nel quartiere Esquilino. Il provvedimento è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura, dopo che le indagini della Polizia hanno ricostruito diversi episodi avvenuti tra maggio e i giorni precedenti, tra cui quattro aggressioni su un convoglio ferroviario.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da una donna, vittima di una aggressione apparentemente immotivata all’inizio del mese di maggio. L’episodio si è verificato nel quartiere Esquilino, dove la donna è stata colpita alla spalla dall’indagato, che aveva tentato di colpirla al volto. Solo la prontezza di riflessi della vittima ha evitato conseguenze peggiori.

Subito dopo l’accaduto, alcuni passanti sono intervenuti in soccorso della donna. Uno di loro è riuscito a fotografare di spalle l’autore della aggressione nei pressi della fermata metropolitana “Cavour”, immortalando gli indumenti indossati dall’uomo in quel momento.

Altri episodi e la raccolta delle denunce

Gli investigatori del Commissariato di P.S. Esquilino, partendo dalla denuncia della prima vittima, hanno individuato un altro episodio simile avvenuto dieci giorni prima. Anche in questa circostanza, l’uomo avrebbe aggredito un gruppo di donne che si stavano allenando all’aperto nel parco di Colle Oppio, sempre senza un motivo apparente.

Le successive denunce raccolte e le risultanze investigative sono state trasmesse alla Procura della Repubblica di Roma, che ha coordinato le indagini insieme agli investigatori del Commissariato di P.S. Esquilino.

Ulteriori aggressioni e il ricovero

Il quadro indiziario si è ulteriormente aggravato quando è stata accertata un’altra aggressione ai danni della prima denunciante, questa volta sul suo posto di lavoro. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’indagato in una sistemazione di fortuna all’interno del parco di Colle Oppio. Considerate le sue condizioni psicofisiche, e in accordo con la Procura, il giovane è stato ricoverato nel reparto psichiatrico di un ospedale specializzato.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di attribuire al giovane la responsabilità di quattro aggressioni ai danni di altrettante donne a bordo di un convoglio ferroviario. Questi episodi hanno contribuito a delineare un quadro di reiterazione delle condotte, che ha portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a richiedere una misura di sicurezza nei confronti dell’indagato.

La misura di sicurezza e le finalità

Alla luce degli elementi raccolti, il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto la misura della libertà vigilata, accompagnata dall’obbligo di sottoposizione a un programma terapeutico predisposto dagli specialisti del Centro di Salute Mentale (CSM). L’obiettivo della misura è duplice: prevenire il rischio di ulteriori aggressioni e favorire la risocializzazione del presunto responsabile.

La notifica e l’esecuzione della misura sono state affidate agli agenti del Commissariato di P.S. Esquilino, che hanno seguito tutte le fasi dell’operazione.

IPA