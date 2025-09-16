Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 11 cittadini colombiani arrestati il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita a associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta tra aprile e agosto scorsi, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e ha avuto come epicentro il quadrante est della Capitale. Gli arresti sono stati eseguiti dopo una lunga indagine che ha permesso di ricostruire il sofisticato sistema criminale che reclutava giovani donne dalla Colombia, promettendo loro facili guadagni, per poi costringerle a prostituirsi e a vendere droga ai clienti.

Le indagini e la struttura dell’organizzazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata portata avanti dal Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, sotto la direzione dei magistrati del dipartimento “Criminalità diffusa e grave” della Procura. Gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sull’esistenza di un’organizzazione criminale composta esclusivamente da cittadini colombiani. Ognuno dei membri aveva un ruolo ben definito: dal reclutamento delle ragazze in Colombia, al loro trasferimento in Italia, fino alla gestione delle attività di prostituzione e spaccio di droga.

Le giovani donne venivano fatte arrivare in Italia con la prospettiva di un lavoro redditizio, ma una volta giunte a Roma venivano subito avviate alla prostituzione. L’organizzazione si occupava di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio, che le ragazze erano poi costrette a ripagare attraverso l’attività di meretricio. Le vittime venivano sistemate in “case-dormitorio” sparse nel quadrante est della città, dove ricevevano anche le sostanze stupefacenti da smerciare ai clienti che ne facessero richiesta.

Il ruolo del vertice e la gestione delle attività

Al vertice della struttura criminale, secondo gli investigatori, c’era un uomo noto come Don Carlos, coadiuvato dalla moglie e dalla cognata, considerate le “matrone” del gruppo. Il trio dirigeva una rete di drivers, autisti, accompagnatori e protettori, tutti coordinati da una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Questa centrale si occupava di fissare gli appuntamenti, organizzare gli spostamenti delle ragazze verso hotel, ville e abitazioni private, anche fuori regione, e gestire ogni fase dell’attività di prostituzione “porta-a-porta”.

Le donne erano obbligate a rendicontare ogni prestazione sessuale al dominus: i pagamenti avvenivano tramite bonifici sul conto Iban di Don Carlos, e le ragazze non potevano lasciare l’abitazione del cliente fino a quando la centrale non confermava l’avvenuta transazione. In caso di controlli delle forze dell’ordine, le giovani erano istruite a ingoiare la cocaina, chiamata in codice “Fiesta”, e a non rivelare mai il loro vero domicilio o il motivo della loro presenza in Italia, per ostacolare le indagini e proteggere la base logistica dell’organizzazione, denominata “La Central”.

Spaccio di droga e controllo delle vittime

Le indagini hanno permesso di accertare che le ragazze venivano rifornite di cocaina e “tusi”, nota come “cocaina rosa”, da vendere ai clienti durante gli incontri sessuali. L’organizzazione traeva così profitto sia dalla prostituzione che dalla cessione di sostanze stupefacenti. Ogni aspetto dell’attività era meticolosamente amministrato: le donne e i drivers erano sottoposti a veri e propri turni lavorativi e di riposo settimanale, e le foto delle ragazze venivano aggiornate regolarmente sui siti d’incontri gestiti dal centralino.

In caso di arresto di drivers o ragazze, l’organizzazione forniva assistenza legale, dimostrando una struttura ben organizzata e capace di fronteggiare anche le emergenze giudiziarie.

Risultati dell’operazione: arresti, denunce e sequestri

Nel corso dell’indagine, tre persone sono state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e altre cinque persone sono state denunciate. I Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 12 g di droga e 500 euro in contanti. Durante l’esecuzione del decreto di fermo, sono stati sequestrati ulteriori 19 g di cocaina, 20 g di cocaina rosa, 112 g di marijuana, 4,5 g di MDMA, 7 bilancini e strumenti per il confezionamento, oltre a 19.670 euro, 2.659 dollari, 30 sterline e quelli che si ritiene siano i libri contabili dell’organizzazione. Nei vari domicili perquisiti, i militari hanno trovato una decina di giovanissime cittadine colombiane e materiale vario utilizzato per l’attività di prostituzione.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

I fermati sono stati tutti condotti presso le case circondariali di Roma Regina Coeli e Rebibbia. La moglie di Don Carlos, rintracciata dai Carabinieri di Torre del Greco nel comune in provincia di Napoli, in compagnia di tre ragazze che si prostituivano, è stata associata al carcere di Napoli-Secondigliano. I giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Roma, Tivoli e Torre Annunziata, in sede di udienza di convalida, hanno emesso per tutti ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad eccezione di una donna madre di un bambino piccolo, per la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Si precisa che, trattandosi di indagini preliminari, tutti gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Un’organizzazione radicata e ramificata

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha messo in luce la presenza di una struttura criminale ben radicata, capace di gestire in modo sistematico il reclutamento, la prostituzione e lo spaccio di droga su scala transnazionale. Il gruppo aveva creato una rete di complicità e controllo che garantiva profitti elevati e una gestione capillare delle attività illecite, sfruttando la vulnerabilità delle giovani donne reclutate in Colombia e costrette a vivere in condizioni di forte disagio e dipendenza economica.

L’operazione rappresenta un duro colpo al fenomeno della tratta di esseri umani e del sfruttamento della prostituzione nella Capitale, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione e sulla fragilità delle persone più deboli.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi giudiziari, è possibile consultare il sito ufficiale dei Carabinieri e le notizie relative ai tribunali di Roma e Napoli.

