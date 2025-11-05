Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per maltrattamenti e violenze domestiche sono stati eseguiti nelle città di Verbania e Cremona, dove le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a segnalazioni di cittadini. In entrambi i casi, le vittime sono state soccorse e messe in sicurezza, mentre gli autori delle aggressioni sono stati fermati e tratti in arresto.

Il caso di Verbania: madre vittima di violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due episodi si sono verificati in contesti diversi ma con dinamiche simili. In entrambi i casi, le segnalazioni di cittadini hanno permesso un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno così potuto soccorrere le vittime e arrestare i responsabili.

A Verbania, la Squadra Volante e il commissariato di Omegna sono intervenuti dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, che segnalava una lite violenta tra un uomo e la sua compagna, avvenuta alla presenza della loro figlia di 11 mesi. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e in lacrime, mentre il compagno, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e legati al possesso di droga e armi, continuava a inveire contro di lei.

Dopo essere stata rassicurata dagli agenti, la donna ha trovato il coraggio di raccontare che da tempo subiva violenze psicologiche e fisiche da parte del compagno. Solo pochi giorni prima, aveva subito minacce di morte e percosse. La vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie ed è stata inserita nel “percorso rosa”, un protocollo di pronto soccorso dedicato alle vittime di violenza.

In ospedale, la donna ha deciso di sporgere querela e ha rivelato agli agenti che il compagno nascondeva in casa una pistola detenuta illegalmente. La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire l’arma. L’uomo è stato quindi arrestato per maltrattamenti e detenzione abusiva di armi.

Il caso di Cremona: la segnalazione tramite Youpol e l’arresto in flagranza

A Cremona, una segnalazione di violenza domestica è stata inviata alla sala operativa tramite l’applicazione Youpol. La comunicazione riportava rumori sospetti provenienti da un appartamento in città, riconducibili a una lite in corso. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente.

All’arrivo della polizia, i rumori si sono improvvisamente interrotti. Tuttavia, i segni evidenti sul volto della donna che ha aperto la porta hanno permesso di accertare la grave violenza subita. L’autore delle violenze, un uomo senza fissa dimora, aveva approfittato dell’assenza del proprietario di casa, ricoverato in ospedale, per trascorrere la notte nell’appartamento insieme alla compagna. La mattina seguente, aveva iniziato a inveire contro di lei, minacciandola con un coltello e colpendola ripetutamente su tutto il corpo, intimandole di non chiedere aiuto.

Solo grazie all’intervento tempestivo delle Volanti, la donna è riuscita a liberarsi dalla presa dell’uomo e a chiedere aiuto. Gli agenti hanno arrestato il responsabile in flagranza di reato.

Le conseguenze per le vittime e il supporto delle istituzioni

Le due donne coinvolte negli episodi di maltrattamenti sono state accompagnate in ospedale per ricevere le cure necessarie. In particolare, la vittima di Verbania è stata inserita nel “percorso rosa”, un protocollo specifico per le vittime di violenza domestica che garantisce assistenza medica e psicologica. Le istituzioni hanno così dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle vittime, offrendo loro un supporto concreto e immediato.

IPA