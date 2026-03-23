Donne travolte da un'auto in Corso Garibaldi a Napoli, il racconto dei testimoni: "Impatto micidiale"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le testimonianze raccolte nelle ultime ore descrivono uno scenario da brividi in Corso Garibaldi a Napoli, all’altezza di Porta Nolana. Il silenzio della serata del 22 marzo è stato squarciato da un boato che molti hanno paragonato all’esplosione di un ordigno, preludio di una tragedia che ha visto due donne perdere la vita sotto gli occhi impotenti dei passanti. Un’auto lanciata a folle velocità ha centrato in pieno due donne uccidendole.

Donne travolte in Corso Garibaldi a Napoli: parlano i testimoni

Secondo quanto emerso dal programma Ore 14, lo shock di chi ha assistito alla scena è ancora palpabile e i racconti dei testimoni oculari sono carichi di angoscia.

“Siamo usciti in strada subito dopo aver sentito il rumore e abbiamo visto i corpi; le povere donne sono state sbalzate per diversi metri dal punto dell’impatto”, racconta una donna visibilmente scossa.

ANSA

“Ho sentito un rumore fortissimo, sembrava l’esplosione di una bomba”, continua la donna.

La violenza dello scontro è stata tale da proiettare le vittime a una distanza considerevole l’una dall’altra.

Un altro testimone oculare fornisce dettagli ancora più crudi sulla traiettoria seguita dai corpi dopo l’urto con la vettura: “La prima persona e la seconda si sono ritrovate a dieci metri di distanza tra loro. Immaginate che sbalzo ha fatto la seconda vittima per finire così lontano”.

La folle corsa della Mercedes: “Andava fortissimo”

I residenti e i commercianti della zona di Porta Nolana puntano il dito contro la velocità esagerata del veicolo coinvolto, una Mercedes che, secondo i rilievi iniziali, procedeva ben oltre i limiti consentiti in un centro urbano.

“La macchina andava fortissimo, le ragazze stavano attraversando sulle strisce e le ha prese in pieno senza nemmeno accennare a una frenata”, spiega un uomo che si trovava a pochi passi dal luogo del sinistro.

“Poi il conducente ha perso completamente il controllo dell’auto e ha finito per colpire violentemente una Panda e altre vetture parcheggiate. Se non ci fosse stata quella Panda a fare da scudo, l’auto avrebbe ammazzato anche noi che eravamo fermi sul marciapiede. Andava a una velocità esagerata, credimi, esagerata proprio”, racconta l’uomo ai cronisti Rai.

La rabbia degli abitanti di Corso Garibaldi esplode anche nei confronti della pericolosità di quel tratto di strada, definito da molti come una vera e propria “zona maledetta”.

Nonostante la presenza della segnaletica orizzontale, i pedoni denunciano una costante mancanza di rispetto per le regole da parte degli automobilisti.

Le indagini: automobilista positivo all’alcol test

L’automobilista, un uomo di 34 anni residente a Napoli, è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato.

Come previsto dalla procedura nei casi di omicidio stradale, il soggetto è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici, risultando positivo a quest’ultimo.

Un dettaglio che aggrava ulteriormente la posizione del giovane, ora al centro di un’indagine approfondita per chiarire ogni aspetto della dinamica.