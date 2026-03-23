Donne ucraine morte travolte a Napoli in corso Garibaldi, 34enne arrestato per omicidio stradale: aveva bevuto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Napoli per omicidio stradale. Era alla guida sotto l’effetto di alcol e nella serata di domenica ha travolto e ucciso due donne ucraine, di 52 e 57 anni, che stavano attraversando corso Garibaldi. Dopo il violento impatto, il conducente ha perso il controllo della sua Mercedes finendo contro tre veicoli in sosta sul lato destro della strada.

Donne ucraine travolte a Napoli, cosa è successo

L’incidente è avvenuto a Napoli, intorno alle 19:15 di domenica sera, non lontano dalla stazione centrale.

Due donne stavano attraversando Corso Garibaldi, per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana, quando sono state travolte da una Mercedes.

ANSA

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 34 anni, che ha perso il controllo della vettura terminando la corsa contro tre auto in sosta.

Il 34enne arrestato per omicidio stradale

Il conducente della Mercedes è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico.

I test hanno fornito esito positivo e, su disposizione del pm di turno della Procura di Napoli, il 34enne è stato arrestato per omicidio stradale e messo ai domiciliari.

Gli agenti della Polizia Locale hanno anche ritirato la patente all’uomo e hanno sequestrato la vettura, che è risultata essere un’auto a noleggio.

L’uomo alla guida ha precedenti?

Il sottotenente Vincenzo Cirillo, a capo del reparto infortunistica stradale della polizia municipale, ha detto che “sono in corso accertamenti”.

Al 34enne, infatti, pare fosse già stata revocata la patente per precedenti analoghi, come riporta Repubblica.

Cirillo ha confermato la positività all’alcol dell’uomo, alla guida di una Mercedes di cilindrata potente e lanciata a velocità elevata.

Chi sono le due donne ucraine morte

Le due donne travolte e uccise erano amiche ed erano entrambe di nazionalità ucraina: avevano 52 e 57 anni.

Una delle due morta sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

La seconda vittima è stata portata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta circa due ore dopo il ricovero.

Sul luogo della tragedia, in Corso Garibaldi, sono stato effettuati i rilievi tecnici della polizia locale, che ha inoltre ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente mortale.

Sono state infine acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.