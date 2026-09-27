Dopo Eni anche Ip applica un tetto ai prezzi dei carburanti in Italia, la prossima potrebbe essere Esso
Così come Eni, anche l’azienda energetica Socar, a capo di Italiana Petroli Ip, applica un tetto ai prezzi dei carburanti in Italia
L’effetto Eni si allarga anche alla concorrenza. Così come il competitor, anche Socar annuncia l’intenzione di imporre un tetto ai prezzi dei carburanti. L’azienda energetica con sede in Azerbaijan opera nello Stivale tramite la controllata Italiana Petroli, nota con l’acronimo Ip. I distributori del marchio abbasseranno i prezzi di benzina e diesel, nonostante il continuo aumentare del costo del petrolio. L’azione potrebbe estendersi anche agli altri brand del gruppo, tra cui Esso.
- Ip impone un tetto ai prezzi dei carburanti
- All’azione potrebbe unirsi anche Esso
- La prima è stata Eni, tra aspre critiche
Ip impone un tetto ai prezzi dei carburanti
Socar, che nel maggio 2026 ha finalizzato l’acquisizione di Ip da Api Holding ha comunicato in una nota l’intenzione di “calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli Ip”.
Il gruppo dell’Azerbaijan dichiara la volontà di aderire “all’appello del governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese” fissando “un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio”.
Il limite partirà dalla giornata di lunedì 28 settembre presso alcuni distributori della rete, per poi essere “applicato progressivamente”.
Non è ancora stata comunicata una cifra. Socar fa sapere che il valore dei prezzi sarà “stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera”.
All’azione potrebbe unirsi anche Esso
Allo studio vi è anche la possibilità di estendere il meccanismo di limite ai prezzi anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip.
La rete Ip, se si considerano partner e gestori convenzionati, conta 4.575 punti vendita nell’intero territorio nazionale.
Il gruppo ribadisce l’intenzione di applicare un freno al costo dei carburanti pur “garantendo un significativo supporto ai partner e ai retisti”.
La prima è stata Eni, tra aspre critiche
La scelta di Ip arriva a seguito dell’annuncio di Eni di imporre un tetto ai prezzi delle proprie stazioni Enilive.
A partire da lunedì 28 settembre, i distributori del marchio venderanno la benzina al massimo a 1,99 euro al litro e il diesel a 2,19 euro, in modalità self.
La mossa è stata applaudita dalla maggioranza di Governo e dall’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori.
Assopetroli, al contrario, teme una “stortura dei mercati” ai danni, in particolare, degli operatori più piccoli e indipendenti – le cosiddette pompe bianche, e non si escludono azioni di tutela.