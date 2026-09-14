Dopo il grande caldo cosa aspettarsi per l'inverno da El Niño tra aria gelida, vortici polari e blackout

Le conseguenze potrebbero riguardare gran parte del continente, con possibili ondate di gelo e neve associate ad afflussi di aria siberiana e marittima artica. Le temperature potrebbero scendere anche di decine di gradi rispetto alle medie stagionali. Le precipitazioni nevose, inoltre, non interesserebbero soltanto Alpi e Appennini: secondo lo scenario descritto, la neve potrebbe raggiungere le pianure e le coste, con episodi prolungati. Una situazione di questo tipo metterebbe sotto pressione la viabilità e le infrastrutture pubbliche, soprattutto in Paesi non abituati a gestire quantità così elevate di neve e gelo per periodi lunghi. Anche l'Italia potrebbe risentire delle conseguenze di queste irruzioni fredde.