Dopo il grande caldo cosa aspettarsi per l'inverno da El Niño tra aria gelida, vortici polari e blackout
Le previsioni degli esperti e dei centri meteo: El Niño porterà nuove conseguenze climatiche sull'Europa, inclusa una possibile crisi del gas
Dopo il caldo estremo potrebbe arrivare un inverno segnato da gelo e neve. Le previsioni stagionali delineano la possibilità di una stagione fredda particolarmente rigida, con irruzioni di aria artica e siberiana sull’Europa. Al centro dello scenario c’è ancora El Niño. Per l’Europa e anche per l’Italia, il rischio riguarda inoltre la tenuta delle infrastrutture e dei sistemi energetici, fino alla possibilità di estesi blackout.
Cosa dicono le previsioni per l'inverno
Con l'avvicinarsi della stagione fredda cresce l'attenzione dei principali centri meteorologici. Le ultime proiezioni dell'ECMWF, il centro europeo per le previsioni meteorologiche, mostrano uno scenario caratterizzato, ancora, da importanti anomalie atmosferiche. Le simulazioni elaborate dai computer europei, anche attraverso l'intelligenza artificiale, prospettano la possibilità di uno dei trimestri invernali più rigidi della storia contemporanea. A determinare questo quadro sarebbero soprattutto le anomalie della pressione atmosferica alle alte latitudini.
I blocchi anticiclonici e l'arrivo dell'aria gelida
Le proiezioni indicano la possibile formazione di vasti blocchi anticiclonici alle alte latitudini. Questa configurazione potrebbe favorire la discesa verso il continente di masse d'aria molto fredde provenienti dalle regioni artiche e siberiane. Il risultato sarebbe uno scivolo atmosferico in grado di trasportare il gelo verso sud, interessando progressivamente ampie aree dell'Europa. Uno scenario che potrebbe tradursi in temperature molto inferiori alle medie stagionali e in condizioni invernali persistenti.
El Niño e il possibile collasso del vortice polare
Tra i fattori indicati nelle proiezioni c'è El Niño, il fenomeno legato al riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Il suo effetto sulla circolazione atmosferica globale potrebbe essere significativo. Le grandi quantità di calore e umidità immesse nell'atmosfera possono interferire con la corrente a getto, innescando una serie di reazioni sulla circolazione atmosferica. Tra queste viene indicato l'indebolimento, fino al possibile collasso, del vortice polare. Quando il vortice perde forza, le masse d'aria gelida normalmente confinate nelle aree polari possono spingersi verso latitudini più meridionali. Nello scenario delineato dalle proiezioni, l'alta pressione tra Islanda e Groenlandia potrebbe contribuire a creare le condizioni per la discesa del gelo verso il cuore dell'Europa.
Gelo e neve, cosa aspettarsi in Europa e in Italia
Le conseguenze potrebbero riguardare gran parte del continente, con possibili ondate di gelo e neve associate ad afflussi di aria siberiana e marittima artica. Le temperature potrebbero scendere anche di decine di gradi rispetto alle medie stagionali. Le precipitazioni nevose, inoltre, non interesserebbero soltanto Alpi e Appennini: secondo lo scenario descritto, la neve potrebbe raggiungere le pianure e le coste, con episodi prolungati. Una situazione di questo tipo metterebbe sotto pressione la viabilità e le infrastrutture pubbliche, soprattutto in Paesi non abituati a gestire quantità così elevate di neve e gelo per periodi lunghi. Anche l'Italia potrebbe risentire delle conseguenze di queste irruzioni fredde.
Il rischio per gas, energia e blackout
A complicare il quadro c'è la questione energetica. Le tensioni geopolitiche internazionali e l'interruzione di storiche catene di approvvigionamento hanno ridotto le forniture di gas verso l'Europa. Gli inverni miti degli ultimi anni hanno contribuito a contenere gli effetti delle carenze strutturali, ma uno scenario caratterizzato da freddo intenso potrebbe cambiare rapidamente la situazione. Con temperature molto basse aumenterebbe infatti la richiesta di riscaldamento da parte delle abitazioni e delle attività industriali. La combinazione tra domanda energetica elevata e disponibilità limitata di gas potrebbe quindi trasformarsi in una vera emergenza. Tra gli effetti ipotizzati dalle proiezioni c'è anche la possibilità di estesi blackout elettrici, in quello che viene descritto come uno scenario potenzialmente senza precedenti.