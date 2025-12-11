Dopo il Venezuela Trump mette nel mirino la Colombia, la minaccia a Petro che "sarà il prossimo" e la replica

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Oltre al Venezuela, Donald Trump punta anche la Colombia. Il presidente degli Usa, nella sua campagna contro il narcotraffico, attacca anche il leader colombiano, Gustavo Petro. “Lui sarà il prossimo”, ha dichiarato ai giornalisti, in una risposta che sembra una minaccia.

L’avvertimento di Trump alla Colombia

Dopo le operazioni contro i narcos venezuelani del Cartel de los Soles, gruppo che Washington considera legato direttamente al governo di Nicolás Maduro, Donald Trump ha messo nel suo mirino Bogotá.

Mentre si continuano a esercitare pressioni diplomatiche e militari nell’area dei Caraibi e del Pacifico, con missioni contro presunte navi cariche di droga e un massiccio dispiegamento navale volto a condizionare il governo venezuelano, il presidente Usa ha lanciato un avvertimento diretto anche alla Colombia.

ANSA

Il presidente Usa Donald Trump

Inizialmente, in realtà, il tycoon aveva affermato di “non aver pensato molto a Petro”.

Poi la sua posizione deve essere cambiata dato che ai giornalisti ha detto che “la Colombia produce molta droga“.

“Quindi, è meglio che si faccia furbo, altrimenti sarà il prossimo. Sarà il prossimo presto. Spero che stia ascoltando, sarà il prossimo”, ha aggiunto Trump rivolgendosi a Gustavo Petro.

La replica di Petro

Le affermazioni di Trump hanno ovviamente raggiunto il diretto interessato che, a riguardo di quella che sembra una minaccia degli Usa, è intervenuto con un post su X.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha definito il presidente Usa “molto disinformato sulla Colombia”, aggiungendo che “è un peccato, perché se la prende con il Paese che ha più conoscenze sul traffico di cocaina. Sembra che i suoi interlocutori lo stiano ingannando”.

Il leader progressista colombiano ha quindi rivendicato l’operato del suo governo nella lotta al traffico di droga sostenendo di aver effettuato “oltre 1.400 operazioni militari contro le mafie della droga” alcune delle quali “condotte grazie all’intelligence condivisa con gli Usa”. Petro ha affermato inoltre che durante il suo governo sono state sequestrate oltre 2.700 tonnellate di cocaina “che non andranno ad avvelenare gli Stati Uniti”.

Già a settembre, Trump aveva revocato la certificazione della Colombia come partner nel controllo della droga e annullato il visto presidenziale di Petro.

Washington ha anche tagliato gli aiuti economici al Paese Sudamericano definendo Petro uno “spacciatore illegale”.

Le elezioni in Colombia

Mentre aumenta la tensione tra Trump e Petro, il mandato di quest’ultimo terminerà a breve.

A maggio in Colombia si terranno le elezioni presidenziali che potrebbero ridefinire l’assetto politico.

Petro non potrà ricandidarsi ma il suo partito, Patto Storico, ha già scelto il nuovo candidato: il senatore colombiano Iván Cepeda, 63 anni, filosofo e storico difensore dei diritti umani.

Cepeda è considerato un feroce oppositore della destra colombiana e se dovesse essere eletto, dovrà gestire anche la situazione con gli Usa.