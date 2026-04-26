Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, "Non c'è spazio per l'odio politico"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella serata del 25 aprile, durante la cena dei cronisti alla Casa Bianca, Donald Trump sarebbe stato vittima di un attentato. Un uomo di 31 anni, armato di fucile, avrebbe aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington. Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, la first lady Melania e il vice presidente JD Vance con un messaggio sui social: Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie”.

Attentato Trump, il messaggio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio nella giornata del 26 aprile per condannare quanto accaduto alla cena dei cronisti della Casa Bianca.

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera”, ha scritto la premier.

“Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione”, ha aggiunto.

Giorgia Meloni, nel messaggio pubblicato sul suo profilo X, ha poi concluso: “La difesa della civiltà del confronto deve restare l’argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni”.

Le parole di Donald Trump

Donald Trump ha commentato il tentato attentato avvenuto durante la cena dei cronisti alla Casa Bianca.

Come riporta il Corriere della Sera, ha preso parola dal podio della briefing room spiegando la dinamica di quanto accaduto.

Il presidente degli Stati Uniti ha chiarito che l’attentatore ha sparato ad un agente con “una pistola molto potente”.

L’uomo si sarebbe salvato grazie al giubbotto antiproiettile.

Donald Trump ha poi spiegato che non aveva compreso che quei suoni fossero spari: “Alcuni lo hanno capito abbastanza presto, altri no. Io guardavo per vedere quello che stava succedendo. Probabilmente avrei dovuto abbassarmi anche più in fretta”.

Il terzo attentato contro Donald Trump

Corriere della Sera riferisce anche che il presidente degli Stati Uniti ha esternato il motivo del terzo attentato nei suoi confronti: “la mia è una professione pericolosa”.

Crede che l’attentatore sia un “lupo solitario, una persona malata”.

Infine, ha spiegato che non crede che ci siano legami con la guerra in Iran.

Nel luglio 2024, Donald Trump venne colpito sul palco di un comizio in Pennsylvania.

Due mesi dopo, a settembre 2024, un agente del Secret Service scoprì la canna di un fucile in un golf club a West Palm Beach.

Infine, a febbraio 2026, un uomo si introdusse a Mar-a-Lago con un fucile e una tanica di benzina.