Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito a Bologna per violazione del divieto di reingresso. Un cittadino albanese, senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver tentato di rientrare in Italia nonostante un provvedimento di espulsione e il divieto di tornare sul territorio nazionale per cinque anni.

L’arresto e il riconoscimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio in via Genova.

Durante le attività di pattugliamento a Bologna, gli agenti hanno notato un uomo già conosciuto per precedenti legati alla violazione del divieto di reingresso. L’uomo, cittadino albanese classe 1986, era stato già arrestato a maggio 2025 per essere rientrato in Italia dopo una precedente espulsione. In quell’occasione, era stato rimpatriato in Albania e gli era stato imposto il divieto di rientrare in Italia per cinque anni.

Il tentativo di eludere i controlli

Quando è stato fermato, l’uomo ha mostrato agli agenti un documento d’identità con un cognome diverso rispetto a quello utilizzato in passato. Gli operatori hanno quindi avviato ulteriori accertamenti, scoprendo che il soggetto, dopo l’espulsione, aveva contratto matrimonio in Albania con una donna albanese e aveva acquisito il cognome della moglie. Con questa nuova identità, aveva tentato di rientrare in Italia, cercando di aggirare i controlli delle forze dell’ordine.

L’identificazione e il nuovo arresto

Nonostante il tentativo di cambiare generalità, gli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio sono riusciti a identificare con certezza l’uomo. Una volta accertata la sua reale identità, il cittadino albanese è stato arrestato ai sensi dell’articolo 13, comma 13, del Testo Unico 286/98, che disciplina la violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Le conseguenze e l’espulsione

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha provveduto a eseguire una nuova espulsione dal territorio nazionale. Il soggetto è stato accompagnato alla frontiera aerea per essere rimpatriato in Albania, in ottemperanza al provvedimento già emesso nei suoi confronti.

IPA