Dopo l’estate e il caldo africano, nubifragi e inondazioni in autunno: la profezia del meteorologo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia è ancora stretta dalla morsa del caldo. Quella del 2026 passerà agli annali come una delle estati più afose degli ultimi anni con lo Stivale che boccheggia per settimane e settimane, cosa che accade anche negli altri Paesi europei. Ma per gli esperti c’è un altro rischio: a un’estate torrida potrebbe succedere un autunno difficile con possibili eventi climatici molto pericolosi.

Meteo, ora caldo africano ma l’autunno preoccupa

È un’estate da bollino rosso quella che sta interessando l’Italia nei mesi più caldi del 2026. Il nostro Paese è nella morsa di un caldo estremo che sta diventando un pericolo concreto e diretto per la stessa vita umana e in particolare per i soggetti più fragili.

Come in Spagna – dove sono oltre duecento i morti per il caldo – anche in Italia le conseguenze sono tante e preoccupanti, tra incendi e siccità. Mentre le temperature non accennano a calare e, anzi, almeno fino a Ferragosto si continuerà a boccheggiare, la situazione promette di essere ben diversa nei mesi a venire quando le condizioni saranno differenti ma comunque pericolose.

Estate da record

Di questo aspetto ha parlato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert che ha definito la situazione attuale “piuttosto drammatica e insopportabile”.

A rendere l’ondata di calore così intensa è, secondo l’esperto, la sua durata, oltre all’alta pressione e all’aumento dell’umidità del suolo, tutti aspetti che contribuiscono a rendere l’afa che percepiamo sempre più asfissiante.

Un problema che viene poi acuito dai tanti incendi che stanno scoppiando in tutta Europa e che hanno colpito particolarmente Spagna e Francia. Una situazione che sta sempre più preoccupando gli esperti ma che, secondo gli stessi, in tanti ancora sottovalutano.

Nubifragi e inondazioni a breve: la profezia

Per Galbiati, “ondate di caldo come queste non sarebbero così frequenti e così intense senza il cambiamento climatico“, una conseguenza che però viene snobbata.

“C’è ancora chi nega il riscaldamento globale. Si tratta di affermazioni che fanno perdere tempo prezioso e che rischiano di fare molto male, perché confondono l’opinione pubblica”, accusa l’esperto che poi, in vista dei prossimi mesi, fa una previsione preoccupante.

“Il Mediterraneo sta raggiungendo temperature davvero anomale, quasi tropicali. Tutta quest’energia termica e tutto il vapore acqueo che si accumulerà potrebbero tradursi in un autunno molto difficile, con un aumento del rischio di nubifragi e inondazioni“, chiosa.