La Protezione Civile italiana è intervenuta prontamente a seguito del grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, nel Canton Vallese in Svizzera. L’incidente, avvenuto durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ha causato numerose vittime e feriti, tra cui diversi cittadini italiani, alcuni dei quali in condizioni particolarmente critiche. L’allerta è stata lanciata dalle autorità svizzere che hanno richiesto il supporto del Meccanismo Unionale di Protezione Civile. Da subito il sistema italiano si è attivato per garantire assistenza e coordinamento, con particolare attenzione ai connazionali coinvolti e ai feriti di altre nazionalità.

L’incendio di Capodanno a Crans-Montana

La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio si è trasformata in tragedia a Crans-Montana, rinomata località turistica del Canton Vallese, in Svizzera. Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un locale dove erano in corso i festeggiamenti di Capodanno.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, provocando il panico tra i presenti e causando un bilancio pesante: numerose vittime e decine di feriti, molti dei quali in condizioni gravi o critiche. Tra le persone coinvolte figurano anche diversi cittadini italiani, la cui situazione ha richiesto un immediato intervento delle autorità di entrambi i Paesi.

L’intervento della Protezione Civile

Di fronte alla gravità dell’accaduto la Confederazione Svizzera ha attivato il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, chiedendo il supporto dei Paesi membri, tra cui l’Italia. Il Sistema di Protezione Civile italiano si è immediatamente mobilitato per assicurare assistenza ai cittadini coinvolti, sia italiani che stranieri, e per coordinare le attività di soccorso con le autorità elvetiche.

L’obiettivo principale è stato quello di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia sul fronte sanitario che su quello logistico e psicologico.

I feriti italiani e le evacuazioni

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, sono 13 gli italiani feriti per i quali si è ritenuto necessario procedere con evacuazioni mediche. Questa decisione è stata presa per assicurare ai pazienti le cure più adeguate e specialistiche, sfruttando le strutture sanitarie italiane e garantendo la continuità dell’assistenza.

I primi tre pazienti sono arrivati già il 1° gennaio all’Ospedale Niguarda di Milano, centro di riferimento per la cura dei grandi ustionati. Altri quattro feriti sono in trasferimento verso la stessa struttura nella giornata del 2 gennaio. Nei prossimi giorni, nuovi trasporti sanitari saranno organizzati in base a un calendario condiviso con le autorità sanitarie svizzere, seguendo criteri di priorità clinica e, dove possibile, di avvicinamento alle zone di residenza dei pazienti.

Il coordinamento delle operazioni e l’Unità di Crisi

Per gestire al meglio l’emergenza il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha disposto l’istituzione di una Unità di Crisi presso la sede del Dipartimento. L’Unità di Crisi, attiva già dal giorno dell’incidente, ha il compito di garantire il raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte e di attuare tutte le misure di supporto necessarie.

Il lavoro dell’Unità di Crisi, infatti, si svolge in stretto contatto con le autorità svizzere con l’obiettivo di assicurare la massima efficacia e rapidità nelle operazioni di soccorso e trasferimento dei feriti.

Il ruolo della Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS)

Un ruolo chiave nelle operazioni di rimpatrio sanitario è svolto dalla Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS), attivata per coordinare il trasferimento dei feriti dall’estero verso le strutture ospedaliere italiane.

La CROSS si occupa di pianificare i trasporti, individuare i centri di cura più idonei e garantire la continuità delle cure per i pazienti più gravi. Grazie a questa struttura è stato possibile organizzare in tempi rapidi i primi trasferimenti verso l’Ospedale Niguarda e pianificare i successivi, in collaborazione con le autorità sanitarie svizzere.

Quali sono le squadre italiane operative in Svizzera

Per valutare le condizioni sanitarie dei feriti e la loro trasportabilità, è già operativo in Svizzera un team di valutazione e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile. A questo si aggiungono un team di supporto tecnico proveniente dalla Regione Piemonte e un team sanitario specializzato nella gestione dei grandi ustionati della Regione Lombardia.

Queste squadre lavorano fianco a fianco con le autorità elvetiche per garantire che ogni fase del soccorso avvenga in sicurezza e nel rispetto delle esigenze cliniche dei pazienti. Inoltre, è stato inviato anche un team di psicologi dedicato al supporto dei familiari dei feriti, per offrire assistenza emotiva e psicologica in un momento di grande difficoltà.

Il supporto ai familiari con la help line dedicata

Per fornire informazioni e assistenza ai familiari delle persone coinvolte nell’incendio, la polizia cantonale svizzera ha attivato una help line dedicata, raggiungibile anche dall’Italia al numero +41848112117.

Questo servizio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi cerca notizie sui propri cari o necessita di supporto logistico e psicologico.

Il ruolo del Meccanismo Unionale di Protezione Civile

L’intervento italiano si inserisce nel quadro del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, uno strumento europeo che consente ai Paesi membri di prestare assistenza reciproca in caso di gravi emergenze.

In situazioni come quella di Crans-Montana, il meccanismo permette di mobilitare rapidamente risorse, personale e mezzi specializzati, garantendo una risposta coordinata e multilaterale.

L’Italia, grazie all’esperienza maturata in numerose emergenze, ha potuto offrire un contributo significativo sia sul piano sanitario che su quello organizzativo.

Il piano di emergenza per i prossimi giorni

Le operazioni di soccorso e trasferimento dei feriti proseguiranno nei prossimi giorni, secondo un calendario che tiene conto delle condizioni cliniche dei pazienti e delle esigenze delle famiglie.

La Protezione Civile continuerà a garantire il coordinamento con le autorità svizzere e a fornire aggiornamenti sulla situazione. L’ultimo bollettino, diffuso il 2 gennaio 2026 alle ore 15:00, conferma la piena operatività del sistema e la prosecuzione delle attività di assistenza.

