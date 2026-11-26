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Una 22enne è stata denunciata a Sora (Frosinone) per una presunta truffa ai danni di un’automobilista, un raggiro posto in essere con un metodo singolare. La giovane, originaria della Sicilia, è stata individuata dagli agenti dopo che la vittima ha versato una cauzione per un’auto sostitutiva che non aveva mai prenotato.

L’indagine dopo la querela

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora (Frosinone) hanno avviato gli accertamenti il 17 novembre, quando la donna si è presentata negli uffici per sporgere querela.

Il giorno prima, dopo un incidente stradale che aveva reso inutilizzabile la sua vettura, aveva contattato il numero verde della propria assicurazione per attivare il servizio di auto sostitutiva.

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Dopo l’apertura della pratica, la vittima ha ricevuto un messaggio su una nota applicazione di messaggistica da un’utenza con un profilo riconducibile a un servizio di autonoleggio.

Un uomo, presentatosi come operatore, le ha confermato che il veicolo era disponibile, ma ha chiesto il pagamento anticipato di una cauzione per poterlo consegnare.

I pagamenti e il raggiro tentato

Convinta che la richiesta fosse legittima, l’automobilista ha effettuato in una tabaccheria di Sora due versamenti da 400 euro ciascuno, per un totale di 800 euro, su un IBAN indicato dall’interlocutore. Ha poi inviato le ricevute attraverso la chat.

La donna ha scoperto che qualcosa non tornava quando si è recata nella sede dell’autonoleggio a Frosinone: a suo nome non risultava alcuna prenotazione. La pratica assicurativa effettiva, invece, era stata fissata regolarmente per il giorno successivo attraverso i canali ufficiali.

Ricontattato dalla vittima, l’uomo ha provato a convincerla a entrare nell’app del suo servizio finanziario, sostenendo che fosse necessario per disporre un rimborso. Insospettita, la donna ha interrotto la telefonata e ha fornito agli investigatori le schermate delle conversazioni e le ricevute dei pagamenti.

Gli accertamenti sulla giovane

Le verifiche hanno consentito agli agenti di risalire alla 22enne siciliana, intestataria del rapporto finanziario sul quale erano stati accreditati i soldi. Secondo quanto ricostruito, la giovane era già stata segnalata per una truffa analoga, realizzata con lo stesso metodo e usando il medesimo conto.

Gli accertamenti hanno inoltre escluso l’ipotesi che i suoi documenti d’identità fossero stati rubati o smarriti. La donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

IPA