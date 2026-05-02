Dopo l'Italia Trump minaccia di ritirare anche 5mila soldati Usa dalla Germania, ma è davvero possibile?

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Donald Trump è tornato alla Casa Bianca grazie a una promessa elettorale su tutte: che gli americani non avrebbero più pagato per “aiutare” altri popoli in giro per il mondo. In particolare gli europei. Da qui nasce la retorica presidenziale alla quale siamo abituati ormai da un anno e mezzo. Dopo aver minacciato di ritirare le truppe americane stanziate in Italia, il tycoon ha rivolto lo stesso proposito anche alla Germania. Mentre il Pentagono studia i piani di un nuovo attacco all’Iran, da Washington si levano voci sul possibile ritorno a casa di circa 5mila soldati statunitensi. Ma è assai improbabile, per non dire impossibile.

Perché Trump vuole ritirare le truppe americane dall’Europa

A detta di Trump, i Paesi europei si sono “comportati male” nell’ambito della guerra in Medio Oriente, non aiutando gli Stati Uniti in modo efficace. Disinneschiamo subito questa potenziale propaganda: se Washington avesse avuto bisogno di noi, ci avrebbe imposto di accompagnarli nel Golfo Persico.

La presidenza del tycoon poggia su pilastri retorici di rottura col passato statunitense in Europa, percepito dagli americani profondi come un periodo in cui “noi scrocconi” abbiamo approfittato della libertà e della protezione garantiti dallo Zio Sam.

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Da qui la minaccia (ricorrente) di spogliare il continente dei contingenti americani che vi stanziano da circa 80 anni. Dall’Italia alla Spagna, fino alla Germania. Dal Paese tedesco, in particolare, il Pentagono ha riferito di voler ritirare 5mila soldati.

Ma è pura provocazione per segnalare un malcontento. Esattamente come i nuovi dazi a danno dell’Unione europea e il riarmo. Minacce economiche già tuonate durante il primo mandato e mai realizzate appieno.

Le promesse di Trump si ripetono

Nelle prime settimane del suo secondo mandato, Trump ripetè all’intera nazione una formula già utilizzata durante la sua prima esperienza alla Casa Bianca: “Gli europei dovranno pagare per difendersi da soli”. E giù di dazi, strali contro la Nato e annunci di ritiri di truppe.

Quasi dieci anni dopo, il copione si è ripetuto pressoché uguale. Ma non è “colpa” di Trump, il quale cavalca e alimenta un sentimento popolare in moto da anni nell’opinione pubblica americana.

Nel 2017 il tycoon divenne presidente promettendo il ritorno di gran parte dei militari americani stanziati in Germania, oltre che in Afghanistan, e l’imposizione di dazi “eterni” contro i Paesi europei che non avevano mai restituito nulla agli Usa.

Risultato: i soldati stanziati in Germania non tornarono in patria, ma anzi aumentarono di qualche centinaio, e tutti i dazi caddero tutti dopo qualche settimana.

Tutto ciò semplicemente perché non è il presidente a decidere delle sorti dell’intera nazione e, qualora potesse, non gli sarebbe consentito andare contro la strategia. Che mantiene in vita la superpotenza americana.

Perché gli Usa non porteranno via soldati dall’Europa

Iniziamo con un po’ di sano realismo geopolitico. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale e per tutta la Guerra Fredda, entrambe vinte, gli Stati Uniti hanno riempito l’Europa di basi e soldati americani, certificando il loro controllo sul continente.

Non solo: l’Europa divenne l’autentica perla dell’impero statunitense e mercato finale della globalizzazione. Per questo motivo l’Europa resta di gran lunga il continente più importante del pianeta, essenziale per il mantenimento dell’egemonia globale americana.

Allo stesso modo dell’improbabile uscita dalla Nato, gli Usa non possono in alcun modo smantellare il presidio militare in Europa. Lasciare campo aperto a russi e cinesi farebbe crollare l’intera superpotenza.

Trump è soltanto il portavoce di un sentimento popolare, senza poteri effettivi. O, meglio, con poteri fortemente limitati dagli apparati federali, che rappresentano i reali decisori della politica estera a stelle e strisce.

Il presidente, da solo, non decide nulla. Figurarsi se può venire meno a tre propositi strategici imprescindibili per gli Stati Uniti:

mantenere il controllo militare “boots on the ground” in Europa, anche attraverso la Nato;

mantenere il controllo militare degli stretti marittimi di tutto il mondo, dunque imponendosi anche nel Golfo;

importare massicciamente, dunque non applicare dazi che durino a lungo.