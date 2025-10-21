Dopo l'omicidio Giulia Cecchettin a 32 anni Filippo Turetta potrà uscire dal carcere coi permessi premio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Filippo Turetta ha rinunciato all’appello con una lettera in cui ha accettato la pena inflittagli per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il 23enne potrebbe uscire dal carcere già a 32 anni: dopo 10 anni passati in prigione, infatti, è possibile accedere ai permessi premio, a patto di mantenere una buona condotta.

Omicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta potrà uscire dal carcere a 32 anni

Filippo Turetta sta attualmente scontando la sua pena detentiva dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. L’autore del femminicidio, però, potrebbe uscire dal carcere tra meno di 10 anni.

Infatti, i cosiddetti permessi premio possono essere richiesti dopo aver scontato 10 anni di reclusione. In sostanza, quando avrà compiuto 32 anni, Turetta potrà richiedere i permessi.

Filippo Turetta durante un interrogatorio del 2024

Per il loro ottenimento, Turetta dovrà mantenere una buona condotta e dimostrare di non essere pericoloso.

I permessi premio non sono automatici, ma vengono concessi su richiesta. Nascono per permettere ai carcerati di avere contatti con il mondo esterno e di passare festività o ricorrenze con i loro familiari.

La semilibertà

Ricordiamo che il cosiddetto fine pena mai è previsto solo per l’ergastolo ostativo, che viene applicato per reati gravi come terrorismo e altri delitti legati alla criminalità organizzata. Il fine pena mai non è però previsto per il caso legato all’omicidio di Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta, dopo aver passato almeno 20 anni in carcere, potrà dunque accedere alla semilibertà.

Come i permessi premio, anche la semilibertà deve essere richiesta e potrebbe consentire al condannato di passare del tempo fuori dal carcere per attività legate al lavoro o all’istruzione.

Libertà condizionale per Filippo Turetta: quando potrà richiederla

Il condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin potrà infine richiedere la libertà condizionale dopo il 26esimo anno in prigione.

Filippo Turetta potrà in sostanza richiedere di passare gli ultimi anni della propria pena detentiva fuori dal carcere, una possibilità che si concretizzerà quando avrà compiuto 48 anni.

Mediante l’istituto della liberazione anticipata e in caso di buona condotta, il limite di anni da passare in carcere prima della libertà condizionale può essere portato da 26 a 21 anni.