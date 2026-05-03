Dopo la morte di Alex Zanardi arriva la proposta di FdI, "intitoliamogli l'Autodromo di Monza"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è spento a 59 anni Alex Zanardi a causa di un malore improvviso che lo ha colpito la sera dell’1 maggio. Non appena si è diffusa la notizia della morte, tantissime persone hanno omaggiato il pilota. Molte anche le lodi arrivate dal mondo della politica, tra cui quelle espresse da Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Nel frattempo, FdI sta ragionando su come dare continuità al ricordo di Zanardi. Tra le idee c’è quella suggerita dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha proposto di intitolare allo sportivo l’Autodromo di Monza.

Alex Zanardi: la proposta di FdI di intitolargli l’Autodromo di Monza

“La scomparsa di Alex Zanardi ci addolora profondamente. Non tanto e non solo perché abbiamo perso un campione dello sport, ma perché abbiamo perso quell’esempio di coraggio e temperanza che la seconda parte della sua vita ci ha dato”, ha dichiarato Rampelli.

“Avrebbe potuto ritirarsi e rinchiudersi nel dolore, avrebbe potuto fare mille altre scelte. Ha preferito continuare a combattere dando la dimostrazione che la forza di volontà accompagnata alla disciplina è la risposta a tutte le parabole esistenziali”, ha aggiunto il dirigente di FdI.

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“Sarebbe bello se l’Italia dedicasse a questo campione l’Autodromo di Monza, la pista nella quale gareggiò più volte, come degno tributo a uno sportivo che ha dato tanto agli italiani prima e dopo il famigerato incidente che lo costrinse a reinventarsi come agonista”, ha concluso Rampelli.

La data dei funerali

Le esequie si svolgeranno martedì 5 maggio a Padova. Saranno celebrate alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle. Lo ha reso noto la famiglia di Zanardi attraverso una nota.

“La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge inoltre nel comunicato -. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita”.

Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana dove Zanardi ha trascorso gli ultimi anni, ha dichiarato che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

“Alex Zanardi era un grande campione, ma soprattutto un grande uomo – ha spiegato il primo cittadino -. Ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, rispondere alle peggiori tragedie amando la vita ancora di più, con quell’incredibile sorriso che chiunque abbia visto, anche una sola volta, non potrà mai dimenticare”.

“Il bene che ha fatto è così grande che le parole non bastano a rendergli merito. Un esempio impossibile da eguagliare, ma da portare per sempre nel cuore”, ha concluso Bano.

Le dichiarazioni della madre: “Alex stava bene, è successo tutto all’improvviso”

Anna, la madre di Alex, intervistata dal quotidiano La Repubblica, ha riferito che Alex “stava bene, ovviamente con i danni che gli aveva causato l’incidente. Però non aveva problemi”.

La situazione, sempre stando al resoconto della donna, è precipitata repentinamente. “Sì, improvvisamente, così. Non si sa cosa sia stato, se è colpa di un arresto cardiaco, di una polmonite fulminante. Non si sa”, ha spiegato la madre.