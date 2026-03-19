Dopo la rapina a El Aynaoui della Roma trovate tracce di dna sulle maniglie di casa, caccia ai sei banditi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per catturare i banditi che nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo hanno sequestrato e rapinato il calciatore in forza alla Roma Neil El Aynaoui. I malviventi si sono introdotti nella villa dell’Infernetto, minacciando con armi il giocatore e i suoi familiari. Poi si sono fatti consegnare gli oggetti preziosi presenti nell’abitazione. Per risalire all’identità dei criminali potrebbero essere decisive le tracce biologiche di dna rilevate dalla polizia scientifica su tre maniglie della casa.

Rapina a Roma a Neil El Aynaoui: il punto sulle indagini

Secondo gli investigatori, la banda che ha messo a segno il colpo sarebbe stata composta da sei ladri professionisti. Questi, una volta entrati nella villa intorno alle 3.30 del mattino, hanno puntato le pistole contro i presenti e si sono fatti consegnare un Rolex Explorer da 10mila euro, una borsa di Louis Vuitton da 1.100 euro, collane e anelli in oro. Un bottino di circa 20mila euro.

Nell’abitazione, al momento dell’irruzione, erano presenti il giocatore, la sua fidanzata, sua madre, suo fratello e la compagna di quest’ultimo.

ANSA

I rapinatori, molto probabilmente, pensavano di mettere a segno un colpo più remunerativo. Evidentemente non erano a conoscenza dello stile di vita del giovane calciatore che non ama tenere in casa molti oggetti di valore.

La testimonianza della madre del calciatore

“Erano in quattro dentro casa, avevano i walkie talkie e avevano un accento dell’Europa dell’Est”, ha raccontato a Repubblica la madre di El Aynaoui, Anne Sofie.

Gli investigatori della sezione antirapina della Mobile, coordinati da Roberto Giuseppe Pititto, hanno ipotizzato che il gruppo fosse formato da sei persone. Quattro avrebbero compiuto il blitz nella villa, gli altri due avrebbero sorvegliato l’abitazione dall’esterno.

Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini di almeno venti telecamere puntate sulle vie di fuga per provare a intercettare il mezzo o i mezzi usati dai banditi durante il colpo.

In particolare, stanno esaminando a fondo i filmati catturati dagli occhi elettronici delle ville che sorgono vicine a quella del calciatore e poi di quelli che monitorano via Cristoforo Colombo, come ad esempio la telecamera posta sopra il semaforo all’incrocio con via Giulio Bertoni. Trattasi della strada più rapida per lasciare la zona. Dunque i malviventi potrebbero esservi transitati.

Test sulle tracce biologiche trovate sulle maniglie

Infine verranno analizzate le tracce genetiche, determinate dalla sudorazione delle mani, rintracciate su tre maniglie della casa. Non è però escluso che appartengano a El Aynaoui e ai suoi familiari.

Se invece fossero riconducibili ai criminali potrebbero essere cruciali per risalire alla loro identità usando la banca dati sul Dna.