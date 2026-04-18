Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la rapina in banca al Credit Agricole di Napoli, i carabinieri hanno segnalato una truffa basata sullo spoofing: un finto maresciallo telefona ai cittadini chiedendo informazioni su gioielli e contanti usando come pretesto le indagini sul colpo. I truffatori mascherano il proprio numero facendolo apparire come quello della Stazione, cercando di sfruttare il clamore della “banda del buco” per derubare i residenti.

L’allarme dei carabinieri sulla truffa telefonica

A poche ore dalla clamorosa rapina avvenuta nella filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, è scattato a Napoli l’allarme per un nuovo tentativo di sciacallaggio informatico. Un individuo, presentandosi telefonicamente come un maresciallo dei Carabinieri, ha contattato una residente del quartiere Posillipo sostenendo di essere impegnato nelle indagini sul colpo all’Arenella.

L’uomo ha tentato di raccogliere informazioni sulla presenza di contanti e gioielli all’interno dell’abitazione della donna, simulando una procedura di verifica ufficiale legata all’inchiesta in corso. La vittima, insospettita dalla richiesta, è riuscita a evitare il raggiro contattando il 112 con un secondo apparecchio telefonico mentre l’interlocutore era ancora in linea.

ANSA

La Centrale Operativa ha immediatamente smentito l’esistenza di chiamate in uscita verso la sua utenza, confermando il tentativo di truffa. Gli inquirenti hanno evidenziato come i malviventi stiano sfruttando il forte impatto mediatico della “banda del buco” per individuare potenziali bersagli da derubare.

Come funziona lo spoofing nel nuovo raggiro

L’aspetto più insidioso di questa frode risiede nell’utilizzo dello spoofing, una tecnica informatica che permette di mascherare l’identità del chiamante. Nel caso registrato a Posillipo, sullo smartphone della vittima compariva sul display il numero reale di una stazione dell’Arma, inducendo la donna a credere di essere effettivamente in contatto con i militari.

Una falsificazione finalizzata a stabilire un clima di fiducia immediato, facilitando l’estorsione di dati sensibili o l’accesso diretto alle abitazioni per fantomatici sequestri di beni. Lo spoofing telefonico agisce manipolando il protocollo di trasmissione dell’identità del chiamante, rendendo estremamente difficile per un utente comune distinguere una fonte attendibile da una fraudolenta.

Le autorità ricordano che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine richiede telefonicamente inventari di beni preziosi o denaro contante custodito in casa. L’episodio ha spinto il Comando provinciale dei carabinieri a diffondere una nota di allerta, invitando la popolazione a interrompere ogni comunicazione sospetta e a verificare sempre l’attendibilità delle chiamate tramite i canali ufficiali.

Gli aggiornamenti sulla rapina in banca a Napoli

Mentre si diffondono i nuovi raggiri, proseguono le indagini sull’assalto alla banca di giovedì 16 aprile, dove un commando ha sequestrato 25 ostaggi prima di dileguarsi attraverso le fogne.

I carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) e i tecnici dell’Abc hanno scoperto una galleria di dodici metri scavata nel sottosuolo, un lavoro che esperti come il geologo Gianluca Minin definiscono frutto di una pianificazione durata mesi. I rapinatori, che indossavano maschere dell’attore “The Rock”, sono riusciti ad aprire circa quaranta cassette di sicurezza nel caveau della filiale.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per rapina aggravata e sequestro di persona, affidando i rilievi alla sezione sicurezza urbana. Durante i sopralluoghi sono state rinvenute due pistole sceniche abbandonate dai banditi durante la fuga, avvenuta attraverso un foro praticato nel pavimento dell’antisala.

Mentre l’istituto di credito ha annunciato la regolare riapertura della filiale per lunedì 20 aprile, le ricerche dei componenti della banda si sono estese a tutta la Campania, con l’impiego di elicotteri e mappature laser del sistema fognario cittadino.