Dopo neve e pioggia Giuliacci annuncia il bel tempo con l'Anticiclone delle Azzorre, le previsioni meteo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cielo sereno e sole in arrivo per un’incursione tra le due ondate di maltempo nella prima metà di ottobre. Con l’autunno entrato ormai nel vivo, il colonnello Mario Giuliacci annuncia una pausa di qualche giorno dalle perturbazioni che stanno abbattendo in diverse zone del Paese, grazie al passaggio nella settimana del 12 ottobre dell’anticiclone delle Azzorre su buona parte dell’Italia.

L’arrivo di pioggia e neve

Il colonnello ha fatto il consueto punto sulle condizioni atmosferiche nel nostro Paese nel suo noto canale Youtube MeteoGiuliacci, preannunciando i forti rovesci e il crollo delle temperature a partire da giovedì 8 ottobre, con le prime nevicate stagionali sopra quota medio-alte, dalle Alpi occidentali al Trentino Alto Adige.

Un quadro meteorologico influenzato dalla perturbazione atlantica in transito sull’Italia che ha prodotto anche fenomeni eccezionali come la doppia tromba d’aria, che nella mattinata di venerdì 9 ottobre ha colpito Marsala, provocando alcuni feriti e diversi danni.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci

“Finalmente ottobre si veste di abiti veramente autunnali, ossia farà più fresco e arriveranno tante piogge su gran parte dell’Italia” ha affermato Giuliacci nella sua rubrica, prevedendo per questa prima metà del mese di ottobre “due fasi piovose“.

La prima che si protrarrà fino al 10 con rovesci oltre i 50-70 mm di pioggia, in particolare sulle regioni tirreniche, ma anche sul Triveneto, sulla Lombardia e sul levante ligure.

Oltre alle perturbazioni su tutta l’Italia registrate venerdì 9, il colonnello indica anche per sabato “rovesci e temporali locali pomeridiani su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia”.

L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre

Già a partire da domenica cambierà lo scenario atmosferico con il bel tempo su buona parte dell’Italia, che caratterizzerà anche la prossima settimana.

“Tra il 12 e il 15 si affaccia sull’Italia il gradevole anticiclone delle Azzorre, temperature in risalita ma gradevoli e qualche pioggia o qualche rovescio pomeridiano solo sulle regioni del medio Adriatico e al Sud” afferma Giuliacci, annunciando l’intermezzo di sereno prima del ritorno delle piogge-

“Attenzione tra il 16 e il 20 di ottobre una seconda perturbazione porterà pioggia su tutta l’Italia, meno abbondante di quella della prima fase ma comunque significative, quasi ovunque superiore ai 20-25 millimetri” ha concluso il colonnello.