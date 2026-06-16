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È di due arresti e un sequestro di armi e droga il bilancio di una violenta lite condominiale avvenuta ad Aversa (Caserta). I protagonisti, due fratelli di 56 anni e 54 anni, sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver minacciato un vicino con armi da fuoco. L’intervento è stato reso necessario dall’escalation della discussione, che ha portato a una situazione di grave pericolo per i residenti.

Lite condominiale sfociata in minacce armate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato ad Aversa, dove una discussione tra vicini di casa è rapidamente degenerata. I due fratelli conviventi, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbero minacciato un altro condomino impugnando alcune armi da fuoco. La lite, nata per motivi di vicinato, ha assunto toni sempre più accesi fino a trasformarsi in un confronto estremamente rischioso.

L’allarme è stato lanciato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, che sono intervenuti in pochi minuti sul luogo della segnalazione. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso ai militari di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei due uomini, portando a una serie di approfondite perquisizioni presso la loro abitazione e nelle relative pertinenze.

Sequestrato un arsenale e sostanze stupefacenti

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: una pistola calibro 7,65 con numerose cartucce dello stesso calibro, un fucile calibro 7,62 e una pistola semiautomatica calibro .22. Tutte le armi presentavano matricole parzialmente abrase, rendendo complessa la loro identificazione e richiedendo ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli specialisti.

Oltre alle armi, sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina, dosi di crack e hashish, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante pari a 890 euro. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia compatibile con attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti.

Arresto e accuse a carico dei due fratelli

Al termine delle formalità di rito, i due fratelli, di 56 anni e 54 anni, sono stati arrestati con le ipotesi di reato di minacce aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine, armi comuni da sparo e relativo munizionamento. Entrambi sono stati associati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini dei Carabinieri non si sono fermate all’arresto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali responsabilità aggiuntive. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Aversa, sottolineando ancora una volta l’importanza di un intervento tempestivo delle forze dell’ordine in situazioni di pericolo.

IPA