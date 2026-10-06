Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una lite tra coinquilini ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano, a Torino, dove gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di droga. Un cittadino italiano di 29 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per minaccia aggravata.

La lite e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in un appartamento di via Fossata. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una lite tra coinquilini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la discussione sarebbe nata per questioni legate alla gestione degli spazi e del mobilio all’interno dell’appartamento.

Nel corso del diverbio, il 29enne sarebbe uscito dalla propria stanza impugnando un cutter con la lama estratta e si sarebbe diretto in modo minaccioso verso uno dei coinquilini. Quest’ultimo, temendo per la propria incolumità, avrebbe reagito spingendo l’uomo fuori dall’abitazione.

La scoperta della droga

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalla camera da letto utilizzata dal ventinovenne. All’interno, sono stati notati oggetti riconducibili alla possibile attività di preparazione e confezionamento di sostanze stupefacenti: bilancini di precisione, un involucro trasparente lacerato da cui fuoriusciva una polvere bianca e una bottiglia modificata artigianalmente, generalmente utilizzata per l’assunzione di droga.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione nella stanza del 29enne. L’operazione ha portato al rinvenimento di un quantitativo significativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo superiore a 3,3 chilogrammi, suddivisi in numerosi involucri di varie dimensioni. Oltre alla droga, sono stati trovati diversi strumenti ritenuti funzionali alle operazioni di preparazione, pesatura e confezionamento: bicarbonato di sodio, soda caustica in scaglie, una macchina per il confezionamento sottovuoto, una saldatrice, due frullatori, due bilancini di precisione digitali, una bilancia, due computer portatili e due telefoni.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà per minaccia aggravata. Tutto il materiale e la sostanza rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

IPA