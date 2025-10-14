Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto nei confronti di un noto clochard a Venezia, accusato di aver ripetutamente violato le misure di prevenzione che gli impedivano l’accesso a Piazzale Roma e alle aree circostanti. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione del Tribunale Penale di Venezia, dopo che le sue condotte, tra insulti, minacce e atti di danneggiamento, hanno portato a numerose denunce e segnalazioni da parte dei cittadini. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella giornata di sabato 11 ottobre 2025.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario a seguito delle reiterate violazioni da parte dell’uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a Piazzale Roma e alle zone limitrofe. Nonostante la misura preventiva, il soggetto ha continuato a stazionare nei pressi dell’area, rendendosi protagonista di episodi di minaccia, insulto e danneggiamento ai danni di cittadini e delle strutture pubbliche.

Le condotte contestate

Nel corso del tempo, il clochard avrebbe più volte ignorato il divieto imposto dal Questore di Venezia, tornando ripetutamente in Piazzale Roma. Qui, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe insultato e minacciato diverse persone, oltre a danneggiare e imbrattare gli ingressi e le mura dei Pubblici Uffici. Questi comportamenti hanno generato molteplici segnalazioni da parte dei cittadini e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in numerose occasioni.

Le conseguenze delle violazioni

Le continue trasgressioni del provvedimento hanno portato a plurime denunce in stato di libertà nei confronti dell’uomo. Tuttavia, la situazione è degenerata fino a rendere necessario l’arresto, eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Venezia nella giornata di sabato. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale Penale di Venezia.

La posizione dell’indagato

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale a carico dell’uomo non si è ancora concluso e che la sua colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza definitiva. L’arresto rappresenta dunque una misura cautelare adottata in risposta alla reiterazione delle condotte illecite e alle numerose segnalazioni raccolte nel tempo.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla gestione della sicurezza e del decoro urbano nelle aree centrali di Venezia, in particolare in una zona come Piazzale Roma, crocevia di residenti e turisti. Le ripetute violazioni e i comportamenti aggressivi hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini, che hanno più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Le prossime fasi

Il clochard resterà in custodia cautelare in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, proseguiranno le indagini per accertare tutti i fatti contestati e valutare eventuali ulteriori responsabilità. La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno nel monitorare la situazione e nel rispondere prontamente alle segnalazioni dei cittadini, al fine di tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole nella città lagunare.

IPA