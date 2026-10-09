Doppia tromba d'aria su Marsala e Petrosino, paura a Trapani: danni e feriti, il video della devastazione
Tra gli edifici danneggiati c'è anche l'istituto scolastico "Alcide De Gasperi"
Violenta ondata di maltempo nella provincia di Trapani, dove una doppia tromba marina si è spostata dal mare alla terraferma trasformandosi in una tromba d’aria devastante. Ingenti i danni registrati tra Marsala e Petrosino, con case distrutte, tetti divelti e automobili rovesciate. Tra gli edifici danneggiati c’è anche l’istituto scolastico “Alcide De Gasperi”.