Eseguiti due arresti per spaccio di cocaina a Reggio Emilia. Gli indagati, due cittadini tunisini di 48 e 52 anni, sono stati fermati con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che le indagini hanno fatto emergere un insolito sistema di consegna della droga direttamente a domicilio, utilizzando come luogo d’incontro i centri commerciali della città.

Le indagini e la scoperta del “pony express” della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie a una mirata attività di osservazione che ha permesso di confermare i sospetti su una fiorente attività di spaccio di cocaina. Gli investigatori hanno ricostruito come i due uomini fissassero appuntamenti con i clienti nei principali centri commerciali di Reggio Emilia, dove poi salivano a bordo delle auto dei compratori per concludere la cessione della sostanza stupefacente. Un modus operandi che ha ricordato quello dei “pony express”, con la droga consegnata direttamente a domicilio, evitando così i tradizionali luoghi di spaccio e riducendo i rischi di essere scoperti.

L’appartamento di Viale Timavo come base operativa

Le indagini hanno permesso di individuare un appartamento in Viale Timavo, utilizzato come base per l’attività illecita. Da qui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, partivano le dosi di cocaina che venivano poi consegnate ai clienti nei vari punti di incontro sparsi per la città. L’attività di osservazione e i successivi accertamenti hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti per procedere all’arresto dei due cittadini tunisini.

Gli arresti e le accuse

Al termine delle indagini, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato due cittadini tunisini, rispettivamente di 48 e 52 anni, entrambi residenti in città. I due sono stati fermati con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga sul territorio reggiano.

