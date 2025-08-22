NOTIZIE
Doppio attentato terroristico in Colombia provoca vittime e feriti, attacco ad agenti di polizia e militari

Doppio attentato in Colombia: almeno 17 morti. Il presidente Petro dichiara terroristiche le dissidenze delle Farc e il Clan del Golfo

Un doppio attentato ha sconvolto la Colombia: un drone ha abbattuto un elicottero in Antioquia uccidendo 12 agenti di polizia, mentre un’auto bomba esplosa vicino a una base aerea di Cali ha causato altre 5 vittime e oltre 30 feriti. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato “terroristiche” le organizzazioni delle Farc e il Clan del Golfo.

Attentato in Colombia, colpito elicottero della polizia

In Colombia il bilancio delle violenze di giovedì 21 agosto è drammatico: almeno 17 morti e diverse decine di feriti.

Il primo attacco si è verificato ad Amalfi, nel dipartimento di Antioquia, quando un drone ha colpito un elicottero della polizia impegnato in operazioni contro le coltivazioni di coca.

attentato colombiaANSA

I due attentati hanno provocato almeno 17 vittime in Colombia

Dodici agenti hanno perso la vita e tre sono rimasti feriti. Inizialmente si parlava di otto morti, ma il governatore Andrés Julián ha confermato altre vittime.

Auto bomba verso la scuola militare

Nel pomeriggio, alle 14:54 locali, due esplosioni hanno devastato la zona adiacente alla Base aerea Marco Fidel Suárez di Cali.

Un’auto imbottita di esplosivo è esplosa vicino a una scuola militare, provocando cinque morti e oltre 30 feriti.

Chi sono i responsabili degli attentati

Il presidente Gustavo Petro ha definito responsabili le dissidenze delle Farc e il Clan del Golfo, ora classificati come “organizzazioni terroristiche” insieme alla Segunda Marquetalia.

Le Farc, ovvero Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, sono nate nel 1964 come gruppo guerrigliero marxista-leninista, in lotta per anni contro lo Stato colombiano. Dopo anni in cui si sono finanziate attraverso rapimenti, estorsioni e traffico di droga, con l’accordo di pace del 2016 sono diventate un partito politico (oggi “Comunes”), mentre alcuni militanti dissidenti continuano la lotta armata.

Il Clan del Golfo, invece, è un cartello paramilitare che ha ereditato parte delle strutture delle AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Nato nei primi anni 2000, con base operativa in Antioquia, è ora il più potente gruppo criminale del Paese, con migliaia di affiliati attivi nel narcotraffico, nell’estrazione mineraria illegale e nell’estorsione.

La denuncia del presidente Petro

“Ciò che è successo a Cali dimostra il passaggio delle dissidenze di Iván Mordisco a un’azione chiaramente terroristica” ha sottolineato il presidente Gustavo Petro.

“È un crimine di guerra, contro l’umanità secondo la giurisdizione della Corte penale internazionale, ed è terrorismo nel senso più elementare del termine” specificando che da qui in avanti le due organizzazioni saranno considerate “terroristiche, perseguibili ovunque nel mondo”.

attentato colombia morti ANSA

