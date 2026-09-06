Doppio incendio a Roma tra Tor Vergata e Magliana, chiusa una rampa dell'autostrada Roma Fiumicino

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Domenica di fuoco a Roma, con un doppio incendio tra Tor Vergata e la Magliana, dove è stata chiusa per ore una rampa della Roma-Fiumicino a causa del fumo. Nella notte precedente un altro rogo aveva interessato la zona di Dragoncello, vicino alle case. Sul posto vigili del fuoco, Protezione civile e polizia locale.

Un incendio dopo l’altro a Roma

Ennesima giornata segnata dalle fiamme a Roma. Domenica 6 settembre si sono sviluppati due distinti roghi in altrettanti quadranti della città, generando disagi alla circolazione e mobilitando per ore vigili del fuoco e Protezione civile.

Il primo incendio è scoppiato poco prima di mezzogiorno in via Cambridge, nel quadrante sud-est di Tor Vergata, dove un terreno ricoperto di sterpaglie e vegetazione secca ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei pompieri e della polizia locale del gruppo VI Torri per la gestione del traffico durante lo spegnimento.

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A distanza di poco più di un’ora, verso le 13:30, un secondo incendio è divampato tra via della Magliana e via delle Idrovore della Magliana, a ridosso dell’autostrada Roma-Fiumicino.

Le fiamme hanno interessato rifiuti, materiali di risulta e sterpaglie accumulati a bordo strada, producendo una densa colonna di fumo che ha invaso la sede stradale.

Le operazioni tra Tor Vergata e Magliana

Per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza è stata disposta la chiusura, durata circa due ore, della rampa della Roma–Fiumicino in direzione della città, all’altezza dell’uscita Magliana-Trastevere, con ripercussioni sul traffico che si sono protratte per gran parte del pomeriggio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del gruppo XI Marconi, personale Anas e la polizia stradale.

I due episodi diurni si aggiungono a un terzo rogo divampato nelle ore notturne tra sabato 5 e domenica 6 settembre nella zona di Dragoncello, dove le fiamme hanno interessato un’area di terreno compresa tra via di Dragoncello e via Andrea da Garessio, arrivando pericolosamente vicino alle abitazioni e alimentando la preoccupazione dei residenti.

Le operazioni di spegnimento in questo caso si sono protratte per diverse ore, dalle 23 di sabato fino alle 3 del mattino di domenica.

Estate di incendi a Roma

Gli episodi sottolineano ulteriormente l’estate particolarmente difficile per la Capitale sul fronte degli incendi di sterpaglie e rifiuti.

Solo una settimana fa un altro triplo rogo aveva colpito la zona della Pontina e della Magliana, costringendo all’evacuazione precauzionale di una palazzina in via dell’Imbrecciato per l’espandersi delle fiamme verso un distributore di carburante e la linea ferroviaria.

Nello stesso periodo un incendio era divampato anche ad Ardea, nella provincia sud di Roma, lambendo alcune abitazioni del litorale.