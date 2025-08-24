Doppio incendio al Viper Theatre di Firenze, danni ingenti alla discoteca e parte del tetto crollata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un doppio incendio è divampato nella notte al Viper Theatre, discoteca e locale per concerti alla periferia di Firenze. Secondo quanto ricostruito, c’è stato un primo rogo partito da una porta esterna del locale, spento rapidamente dai vigili del fuoco. Alcune ore dopo le fiamme sarebbero ripartite dal tetto, dal quale si è alzata un’alta colonna di fumo nero. Questo secondo incendio ha provocato ingenti danni alla struttura, una parte del tetto è crollata.

Incendio al Viper Theatre di Firenze

Il primo incendio è avvenuto attorno alle 18 di sabato 23 agosto: a prendere fuoco, riporta La Nazione, è stata una porta esterna del Viper Theatre.

Le fiamme non avrebbero intaccato la struttura interna del locale e sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

ANSA I vigili del fuoco al lavoro al Viper Theatre

Non ci sono feriti e persone rimaste coinvolte, la discoteca di via Pistoiese era chiusa al momento del rogo.

Secondo incendio sul tetto del locale

Verso le 23 tuttavia è divampato un secondo incendio, che sarebbe partito dal tetto della struttura.

Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero visibile da distanza, numerose le segnalazioni da parte dei residenti della zona.

I vigili del fuoco sono quindi nuovamente tornati e questa volta hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme.

Sul posto anche i soccorritori del 118 e la polizia municipale, che ha chiuso temporaneamente la strada.

In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Ingenti danni al Viper

Le fiamme hanno provocato danni ingenti al Viper Theatre, che registra anche il crollo parziale del tetto.

“Grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, che non smetteremo mai di ringraziare, l’incendio è sotto controllo, ma purtroppo non ancora del tutto spento”, fanno sapere sui social i gestori del locale.

“La situazione è molto seria, parte del tetto è crollata”.

Il pensiero va all’imminente inizio della stagione: “In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti contando solo sulle nostre forze”. Ma “con danni così ingenti ancora da quantificare, non sappiamo se questo sarà possibile”.

“È inutile dire quanto siamo devastati da ciò che sta accadendo”, concludono.

Il Comune: “Tenere le finestre chiuse”

Il Comune di Firenze intanto invita i residenti della zona a tenere le finestre chiuse.

“Su indicazione di Asl e Arpat – si legge in una nota – si invitano gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano di mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento”.