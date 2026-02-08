Doppio incidente a Bari, morte 2 ragazze e grave bimbo di 7 anni: un motore di auto trovato a decine di metri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due ragazze hanno perso la vita e tre persone sono rimaste ferite in due incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti e in circostanze simili sulle strade provinciali nel Barese. Tra i ricoverati in gravi condizioni c’è anche un bambino di sette anni, trasportato in codice rosso al Policlinico del capoluogo pugliese. Le vittime sono una ragazza di 26 anni di Mola di Bari e una ventenne di Bitetto.

L’incidente in provincia di Bari

Secondo quanto ricostruito finora, il primo incidente si sarebbe verificato intorno alle due della notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, sulla strada provinciale 111 che collega Mola di Bari e Rutigliano.

La 26enne è morta sul colpo dopo aver perso il controllo della Lancia Ypsilon, per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un albero: lo schianto sarebbe stato talmente violento da scaraventare il motore dell’auto a diversi metri di distanza.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà + − Dove: Località, via search Milano Cortina Milano Cortina local_gas_station Benzinai NEW restaurant Ristoranti Prenota tavolo local_parking Parcheggi hotel Hotel Farmacie local_taxi Taxi Supermercati Ospedali account_balance Bancomat Poste Home Mappe più visualizzate

I feriti

Stando alle informazioni riportate dall’emittente locale TeleNorba, a bordo del veicolo erano presenti anche un bambino di sette anni e una coppia.

Tutti e tre sono stati portati d’urgenza dalle ambulanze negli ospedali della zona: il bimbo sarebbe stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Bari per la rottura della milza, mentre gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale Di Venere del capoluogo e al San Giacomo di Monopoli.

Sul posto dell’impatto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere le persone coinvolte.

L’incidente vicino Bitetto

Il secondo incidente è avvenuto a distanza di pochi minuti in un’altra strada della provincia di Bari, nel tratto della Sp 67 che collega i comuni di Bitritto e Bitetto.

A perdere la vita è stata in questo caso una ragazza di 20 anni, morta anche lei nello schianto contro un albero dopo essere finita fuori strada in maniera autonoma all’uscita di una curva.

Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine: tra i fattori che possono aver inciso ci sarebbe l’asfalto bagnato per la pioggia.