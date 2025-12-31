Doppio trapianto di cuore all'ospedale Bambino Gesù, la reazione emozionata di un bambino di otto anni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Poco prima di Natale, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto il trapianto di cuore che da tempo attendevano. Il regalo più bello per le loro famiglie è che si sono risvegliati entrambi alla vigilia di Natale. Il nosocomio ha diffuso sui social il video della reazione emozionata del bimbo più grande alla notizia dell’arrivo dell’organo.

“È arrivato il cuore”, la reazione del bambino

L’ospedale Bambino Gesù ha diffuso un video in cui è ripresa la reazione del bambino di 8 anni alla notizia che è arrivato il cuore per il trapianto.

Il piccolo era in attesa dell’organo da circa un anno e mezzo. Nelle immagini si vedono i parenti intorno a lui e sulla porta numerosi medici e infermieri entusiasti.

L’equipe di medici del Bambino Gesù

“Mi sa che la dottoressa ti deve dire una cosa”, si sente dire da qualcuno”. Alla risposta del medico, “è arrivato il cuore“, il bambino si tocca il viso emozionato e ride per poi abbracciare chi gli è intorno.

Il doppio trapianto di cuore ai due bambini

I due trapianti di cuore, uno sul bambino di 6 anni e l’altro su quello di 8 anni, sono stati eseguiti il 18 e il 20 dicembre.

Dopo vari giorni in coma farmacologico, entrambi i piccoli si sono risvegliati il 24 dicembre, proprio alla vigilia di Natale così da poter trascorrere le feste con le rispettive famiglie nel reparto di terapia intensiva.

I trapianti sono stati realizzati dalle equipe cardiochirurgiche guidate dal dottor Lorenzo Galletti e dal dottor Adriano Carotti.

Il bimbo più piccolo, affetto da una cardiomiopatia restrittiva, era in attesa di un cuore da ottobre.

Il più grande aveva già subito un intervento correttivo per una cardiopatia congenita complessa ed era in attesa di un trapianto da un anno e mezzo.

I due bambini, seguiti presso l’ospedale dalla dottoressa Rachele Adorisio, sono entrambi ricoverati presso l’unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica guidata dal dottor Luca Di Chiara.

La difficoltà di questo tipo di trapianti

All’Ansa Rachele Adorisio, responsabile del Programma trapianto di cuore, ha spiegato quanto l’avvenimento rappresenti una storia eccezionale proprio perché i donatori sono due coetanei dei pazienti.

“La donazione di organi a questa età è molto rara – ha detto la dottoressa – quindi è stato un vero regalo per i nostri piccoli pazienti. Il trapianto di un cuore adulto è infatti possibile, ma la differenza di età è determinante per la prognosi del trapianto, e il fatto che i donatori siano dei coetanei rappresenta un grande vantaggio in termini di buon esito a lunga durata dell’intervento”.

Il caso del bambino di 8 anni era particolarmente complesso.

“Attendeva un cuore da un anno e mezzo, e durante tutto questo tempo – ha raccontato Adorisio – ha vissuto in ospedale in Terapia intensiva con un cuore artificiale ‘esterno’. Nonostante tutto, ha sempre avuto una grande vitalità: dipingeva e studiava con una insegnante in ospedale. Quando gli abbiamo detto che era arrivato un cuore per lui, non poteva crederci. Mi ha detto solo ‘grazie’, commosso e sollevato, e subito ha iniziato a inviare messaggi a tutti dal cellulare per comunicare la notizia”.