Dori Ghezzi ricorda Fabrizio De André e il rapimento durato 4 mesi, "sapevamo che non ci avrebbero ucciso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In una intervista, Dori Ghezzi ha ripercorso la sua lunga storia d’amore con Fabrizio De André, soffermandosi sui quattro mesi del loro rapimento in Sardegna nel 1979. La cantante ha raccontato il rispetto ricevuto dai carcerieri durante la prigionia e la certezza di avere salva la vita, per poi ricordare il matrimonio nel 1989 e la dolorosa scomparsa del cantautore, stroncato da un tumore polmonare.

Il legame tra Dori Ghezzi e Fabrizio De André

A distanza di anni, la memoria di un grande amore rimane intatta nei ricordi di chi lo ha vissuto giorno dopo giorno. In una intervista al Corriere della Sera, Dori Ghezzi ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita accanto a Fabrizio De André, un sodalizio umano e artistico durato venticinque anni.

Il loro primo incontro, avvenuto nella primavera del 1974 grazie all’intermediazione di Cristiano Malgioglio, segnò l’inizio di un legame indissolubile: “Ci scambiammo i numeri e il giorno dopo mi chiamò. Fu come se ci conoscessimo da sempre”, confessa la cantante oggi 80enne.

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Da quel momento, le carriere e le esistenze dei due musicisti si sono intrecciate in maniera definitiva. Per il cantautore genovese, la presenza della compagna divenne un punto di riferimento vitale e salvifico: “Non sono mai stata una come tante. Ero quella che doveva salvarlo. Confessò: ‘Senza di lei sarei morto in una soffitta da alcolizzato'”.

I mesi di prigionia in Sardegna

L’agosto del 1979 segna una delle pagine più note della cronaca italiana che si intreccia con il costume, con il sequestro di persona della coppia da parte dell’Anonima sarda.

Nonostante la durezza dell’esperienza vissuta tra le montagne del Supramonte, l’artista ha rivelato alcuni dettagli sulla natura dei rapporti che si instaurarono durante la convivenza forzata: “Il momento più duro è stato all’inizio, poi con i sequestratori si creò un dialogo. I due che ci tenevano prigionieri, latitanti, in fondo lo erano anche loro, non avevano scelta. Ma eravamo sicuri che non ci avrebbero ucciso“.

Una prigionia caratterizzata da condizioni difficili, ma anche da una singolare forma di rispetto umano da parte dei banditi: “Portavamo due cappucci con una feritoia per la bocca. Ogni tanto ce li toglievano e se li mettevano loro. Si procurarono bombola e fornello per permetterci di cucinare, un rischio. Mangiavamo insieme. Mi accompagnavano quando mi appartavo per le mie necessità, però mi hanno sempre rispettata, mi chiamavano signora”.

Il matrimonio, la quotidianità e gli ultimi mesi insieme

Il ritorno alla normalità dopo la liberazione consolidò ulteriormente la coppia, che decise di sposarsi nel 1989 con una cerimonia intima e quasi improvvisata, dimenticando persino di acquistare le fedi nuziali.

La quotidianità tra Dori Ghezzi e Fabrizio De André si basava su un sentimento profondo ma privo di stucchevoli formalismi: “Era un rapporto vero, sano. Non sdolcinato. A volte Fabrizio non si ricordava del mio compleanno. Vedeva arrivare dei fiori. ‘Cosa c’è oggi?’. Litigavamo, se occorreva. Non ci si annoiava”.

Questo equilibrio perfetto è stato spezzato nel 1998 dalla comparsa di un tumore polmonare aggressivo, diagnosticato durante le tappe di un tour ad Aosta: “Gli vennero dei dolori forti, non riusciva a suonare la chitarra, la buttò a terra. Gli dissero: ‘Le restano tre mesi di vita’“.

In conclusione, Dori Ghezzi ricorda però la cosa più importante di tutte: “Eravamo due persone diverse, indipendenti, ma indispensabili l’uno per l’altra”.