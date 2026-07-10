Dorme in una Tesla a guida autonoma mentre va in autostrada in Canada con due bimbi a bordo, video sui social

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È diventato presto virale il video di una donna che dorme al volante della sua auto. Si tratta di una Tesla, un’auto con guida automatica, ma che necessita comunque della supervisione umana. La donna invece dormiva mentre l’auto sfrecciava a 100 km all’ora nella British Columbia. Con lei in auto due bambini, anche loro addormentati. Il video è stato pubblicato da un altro automobilista che, scioccato, scrive: “È assolutamente incredibile. Scioccante e orribile”.

Donna addormentata al volante

Su un’autostrada della British Columbia, in Canada, è stata avvistata una Tesla lanciata a 100 km orari con nessuno alla guida. O meglio, una persona c’era, ma non aveva le mani sul volante perché stava dormendo al posto di guida.

La donna non era da sola, ma a bordo dell’auto erano presenti anche due bambini addormentati. Non c’erano altri adulti attenti durante la guida.

Facebook di Carleigh King

L’episodio è stato ripreso in un video, diventato presto virale. Si vede la donna dormire sull’autostrada che collega Golden a Revelstoke.

Il video virale

Il video è stato registrato e caricato da un altro automobilista: Carleigh King. Non è la persona alla guida che registra il filmato; dal passaggio dell’auto accanto alla Tesla si può notare che lo smartphone è tenuto dalla persona seduta sul sedile posteriore.

Mentre l’auto di Carleigh passa accanto alla Tesla, si possono notare i dettagli: le mani non sul volante, gli occhiali calati sugli occhi, la donna addormentata al posto di guida e i due bambini.

Il video è stato accompagnato da un commento critico su Facebook: “È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile, ma dove sta andando a finire questo mondo“, scrive.

Le auto a guida automatica

Come funzionano le auto a guida automatica? La Tesla in questione è un’auto con un livello di automazione due. La classificazione internazionale al momento comprende sei livelli di guida automatica o automazione, dallo zero al cinque.

Fino al secondo il conducente è responsabile del veicolo in ogni momento e quindi deve tenere le mani sul volante. Solo dal terzo in poi la vettura è considerata in grado di gestire automaticamente la guida.

La Tesla in commercio resta un’auto a livello due, quindi richiede supervisione umana costante. Da qui la denuncia alle autorità, che hanno avviato gli accertamenti.

Cosa prevede la legge canadese: confronto con l’Italia

Per la British Columbia è vietato l’utilizzo su strada di veicoli automatizzati di livello tre o superiore. In caso di infrazione si rischia una multa fino a 368 dollari e la decurtazione di sei punti dalla patente.

Ci sono poi diverse aggravanti, come la presenza di due minori a bordo. Ci sono poi altri due problemi: le linee del sole che hanno falsato il sensore della Tesla, che non permette la guida automatica senza supervisione, e apparentemente un sistema che simula la pressione delle mani sul volante, che è un altro strumento pensato da Tesla per impedire la guida senza controllo umano.

Mentre in Italia la guida automatica non è ammessa sulle strade oltre il livello due. Quindi il codice della strada impone di mantenere sempre il controllo del veicolo e sono consentiti, sotto la supervisione di chi sia al posto di guida, sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia o il cruise control adattivo.