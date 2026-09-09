Dormire male potrebbe contribuire alla progressione dell'Alzheimer, lo studio sui "fusi del sonno": cosa sono

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Dormire poco e male potrebbe aumentare il rischio di sviluppare e far progredire la malattia di Alzheimer. Ma il sonno, come rivelano due recenti studi accademici, potrebbe anche contenere informazioni preziose per comprendere alcune delle alterazioni cerebrali associate alla malattia e meccanismi in grado di proteggere le funzioni cerebrali: i fusi del sonno e le oscillazioni ultra-lente.

Il legame tra sonno e malattia di Alzheimer

Chi soffre della malattia di Alzheimer presenta spesso delle alterazioni del sonno, ma diverse ricerche hanno mostrato che dormire male potrebbe non essere soltanto una conseguenza della malattia, ma contribuire attivamente alla sua progressione.

Quello tra sonno e Alzheimer è un legame da approfondire e in questo senso si inserisce un recente studio condotto dall’Università di Camerino in collaborazione con quella di Bristol che ha individuato nel sonno una nuova possibile firma della malattia.

ANSA

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica The Journal of the Alzheimer’s Association, identifica una nuova firma elettrofisiologica del sonno associata all’Alzheimer: le oscillazioni ultra-lente dell’attività cerebrale che si verificano durante il sonno NREM.

Queste oscillazioni contribuiscono a regolare la comparsa dei cosiddetti fusi del sonno e sono legate all’attività di alcuni sistemi che regolano il funzionamento del cervello.

Analizzando i dati di oltre 150 registrazioni notturne, i ricercatori hanno verificato che nelle persone con Alzheimer l’ampiezza di queste oscillazioni è risultata ridotta di circa il 27% rispetto ai soggetti sani.

Secondo gli autori dello studio, queste oscillazioni potrebbero essere usate come un nuovo biomarcatore digitale, misurabile in maniera non invasiva attraverso l’EEG durante il sonno.

Dormire male potrebbe contribuire alla progressione dell’Alzheimer

Un altro recente studio coordinato dalla Concordia University e pubblicato sulla rivista Neurology ha analizzato il rapporto tra sonno e malattia di Alzheimer.

Dormire poco e male potrebbe aumentare il rischio di sviluppare un calo della funzione cognitiva e contribuire alla progressione della malattia. Ma secondo la ricerca, nel sonno stesso potrebbero esserci dei meccanismi che agiscono in senso opposto.

Lo studio ha monitorato per tre anni i livelli di orexina nel liquido cerebrospinale di decine di pazienti. L’orexina è neurotrasmettitore fondamentale per regolare il riposo e l’appetito, che sale quando si dorme poco e male.

La ricerca mostra che nei pazienti con Alzheimer livelli più elevati di orexina sono associati a peggiori prestazioni cognitive e al rischio di sviluppare le alterazioni cerebrali tipiche della malattia.

Ma ha evidenziato anche che una maggiore attività dei fusi del sonno e delle oscillazioni lente sembra attenuare questa relazione. In pratica il corpo riuscirebbe a mettere in atto dei meccanismi protettivi, insiti nei ritmi stessi del sonno, in grado di proteggere per quanto possibile le funzioni cerebrali.

Cosa sono i fusi del sonno

I fusi del sonno sono raffiche di attività elettrica del cervello che avvengono durante il sonno non REM.

Queste onde cerebrali aiutano a inibire gli stimoli esterni e a bloccare le informazioni non necessarie, favorendo il trasferimento e l’organizzazione dei ricordi durante il sonno.

E secondo questo studio potrebbero anche rappresentare un possibile indice di resilienza cerebrale contro la neurodegenerazione.