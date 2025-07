Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di 16,6 kg di marijuana il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia a Taurisano. Un uomo di 47 anni è stato fermato nella serata di ieri nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. L’intervento è stato eseguito dopo che gli agenti avevano raccolto elementi che lasciavano sospettare un’attività di spaccio di droga.

Le indagini e il controllo nell’abitazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa portata avanti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Taurisano. I poliziotti, nella serata di ieri, hanno deciso di effettuare un controllo mirato presso la casa di un uomo residente a Morciano di Leuca, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento degli agenti e la scoperta della droga

Arrivati presso il domicilio del sospettato, i poliziotti hanno notato che entrambe le porte di ingresso erano aperte. Sin dall’esterno, si percepiva un forte odore acre, tipico della marijuana, che ha subito insospettito gli operatori. Dopo aver bussato più volte senza ottenere risposta, gli agenti sono entrati nell’appartamento, dove hanno trovato il 47enne addormentato nella camera da letto. L’uomo è stato svegliato e informato che sarebbe stata eseguita una perquisizione domiciliare.

Il sequestro della marijuana e del materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 2 contenitori in vetro posizionati sul tavolo della cucina. All’interno, sono stati trovati complessivamente 190 grammi di marijuana. In un mobile della stessa stanza, è stato inoltre scoperto e sequestrato un bilancino di precisione, insieme a materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano l’ipotesi di un’attività di spaccio.

La scoperta delle piante nel giardino

La perquisizione è stata poi estesa anche al giardino di pertinenza dell’abitazione. Qui, gli agenti hanno individuato 54 piante di marijuana di diverse altezze, che andavano dai 45 cm fino a 185 cm. Il peso complessivo delle piante sequestrate è risultato essere di 16,6 kg. Il ritrovamento di un numero così elevato di piante, insieme alla sostanza già essiccata e pronta per la vendita, ha rafforzato ulteriormente i sospetti degli investigatori circa la presenza di una vera e propria attività di spaccio organizzata.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni di perquisizione e sequestro, il 47enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Taurisano. La notizia dell’arresto è stata immediatamente comunicata al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

Il contesto territoriale e le attività di contrasto allo spaccio

L’operazione condotta a Taurisano si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell’ordine nella provincia di Lecce. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati intensificati i controlli e le indagini per arginare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una delle principali criticità per la sicurezza e la salute pubblica del territorio.

