"Dosi letali di ricina" per le morte avvelenate a Pietracatella, il punto sulle indagini e la possibile svolta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le autopsie confermano che Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella a dicembre 2025, sono morte a causa di dosi letali di ricina. Il referto è stato depositato alla Procura di Larino e rappresenta un nuovo tassello nell’inchiesta sul duplice decesso che ha sconvolto Pietracatella.

Autopsie: “Dosi letali di ricina”

Le morti di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, al centro del giallo di Pietracatella, trovano una prima certezza sul piano medico-legale.

Il referto delle autopsie, infatti, sono state depositato alla Procura di Larino, e confermano che le due donne sono morte in seguito all’assunzione di dosi letali di ricina, una delle sostanze vegetali più tossiche conosciute.

A depositare la relazione è stata la dottoressa Benedetta Pia De Luca, medico legale incaricato dalla procuratrice Elvira Antonelli di eseguire gli esami autoptici.

Pietracatella, il punto sulle indagini

Come riferito all’Adnkronos, la specialista ha spiegato di aver trasmesso il referto in formato digitale alla Procura, confermando che “entrambi i decessi sono stati causati da dosi letali di ricina”.

L’accertamento sulle cause della morte rappresenta un passaggio fondamentale dell’inchiesta, ma non risolve ancora il principale interrogativo investigativo, che riguarda il come sia stata ingerita la ricina.

Spetta, infatti, a magistrati e investigatori ricostruire le modalità con cui il veleno è entrato nell’organismo delle due vittime.

L’attenzione resta sull’eventuale presenza di un intervento esterno oppure sull’ipotesi che il duplice avvelenamento possa essere avvenuto all’interno dell’ambiente familiare, secondo una pista che continua a non essere esclusa dagli inquirenti.

Gli interrogativi sull’avvelenamento

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, nelle ultime ore sarebbero emerse indiscrezioni che parlano di possibili sviluppi significativi nell’inchiesta. Le informazioni trapelate fanno riferimento all’esistenza di sospetti più circostanziati rispetto alle prime fasi delle indagini.

Al momento, però, non risultano elementi ufficiali che confermino una svolta investigativa o l’individuazione di un responsabile.

Dalla Procura di Larino e dalla Questura, infatti, vige il massimo riserbo sull’attività investigativa in corso e non sono stati diffusi dettagli sugli accertamenti ancora in corso.

Il deposito del referto autoptico rappresenta in ogni caso un passaggio cruciale per l’inchiesta: la conferma della morte per avvelenamento da ricina, infatti, offre infatti una base scientifica sulla quale proseguiranno gli approfondimenti investigativi, chiamati a chiarire chi abbia somministrato la sostanza e attraverso quale modalità.