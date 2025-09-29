Dottoressa Maddalena Carta morta a Dorgali dopo un malore, il dolore della madre: "Voleva andarsene"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Quando l’ho vista mi sembrava di trovarmi davanti a un libro già scritto. Ho capito che mia figlia voleva andarsene”: con queste parole, pronunciate a Mattino Cinque il 29 settembre, la madre di Maddalena Carta ha raccontato il momento in cui ha compreso che per la figlia non c’era più nulla da fare. Maddalena, medico di famiglia nel Nuorese, aveva solo 38 anni.

Il ricordo della madre di Maddalena Carta

“Lei, nei suoi 38 anni di vita, ha donato amore come altri non riusciranno nemmeno in 150 anni – ha aggiunto la madre Lina – Lei lo ha concentrato, come i bonsai”.

Parole che raccontano la dedizione e la generosità di una figlia che aveva scelto di vivere al servizio degli altri, anche a costo della propria salute.

La dottoressa Maddalena Carta è morta a 38 anni

Intervistata dal Corriere della Sera, Lina ha ricordato la passione che guidava Maddalena fin da bambina: “Fingeva di auscultare le bambole e scriveva ricette sui foglietti. Non voleva fare altro nella vita”.

Chi era Maddalena Carta

Pur avendo inizialmente pensato alla oculistica, la giovane dottoressa aveva deciso di specializzarsi nella medicina di base per rispondere all’emergenza sanitaria nel suo territorio.

“Ci disse che serviva più lì il suo aiuto. E così è riuscita a tornare a casa, in un luogo dove i medici scarseggiano”, ha spiegato la madre.

Secondo la famiglia, Maddalena seguiva 1.800 pazienti ma si prendeva cura anche di chi non aveva medico e dei bambini, ai quali donava i piccoli regali ricevuti dagli informatori farmaceutici.

“Li metteva in una scatola e li distribuiva ai più piccoli. Con lei non piangevano mai”.

La dottoressa consumata dal lavoro

Dopo il malore avvenuto a Dorgali, la corsa in ospedale e i tentativi disperati dei medici, Lina ha compreso che la figlia non ce l’avrebbe fatta.

“Era come se avesse deciso di andarsene”, ha detto, ricordando che nemmeno i medici del Brotzu di Cagliari sono riusciti a capire cosa l’abbia uccisa.

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha definito la sua scomparsa “un’altra inaccettabile morte sul lavoro”, denunciando il sovraccarico di ore e responsabilità che logora anche le persone più forti.

“Forse questo peso – ha concluso Lina – lei non lo sentiva perché lo faceva con piacere. Ma il lavoro, quando è troppo, corrode anche chi ama quello che fa”.

Al funerale di Maddalena, il paese intero si è stretto attorno alla famiglia. “Era come se fosse mancata una sorella. Ho pensato: figlia mia, hai dato tanto amore, ma ne hai ricevuto altrettanto”, ha spiegato una concittadina della dottoressa.