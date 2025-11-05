Doudou Cross Bitume ladro del Louvre a sua insaputa, "non pensavo fosse quello": chi è il 39enne maliano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 39 anni noto come “Doudou Cross Bitume” (alias Niakate Abdoulaye) è un sospetto chiave nel furto da 88 milioni di euro alla Galerie d’Apollon del Louvre. Con un passato nei video di motocross e 15 precedenti penali, è stato arrestato ad Aubervilliers insieme a un complice algerino. Il bottino non è stato ancora recuperato.

Chi è Doudou Cross Bitume

Niakate Abdoulaye, 39enne originario del Mali, è meglio conosciuto nella banlieue parigina con lo pseudonimo “Doudou Cross Bitume”, un riferimento all’attività che in qualche modo lo ha reso celebre, quella del motocross.

Alla fine degli anni 2000, quello che è considerato uno dei possibili autori materiali del furto al Louvre iniziò a diffondere su YouTube e Dailymotion, per poi passare in tempi recenti a TikTok, diversi video delle sue imprese in moto.

“Doudou” e il suo complice hanno dichiarato di credere che il Louvre fosse solo “quello con la piramide”

Le sue acrobazie possono essere ancora apprezzate, come riporta il quotidiano Le Parisien, attraverso i filmati che sono ancora online dopo tanti anni, già visualizzati da centinaia di migliaia di persone.

Il colpo al Louvre “per sbaglio”

Abdoulaye, i cui video più recenti lo immortalano in palestra o dedito a dispensare consigli in fatto di motociclette ai giovani del suo quartiere (Landy di Aubervilles) è negli ultimi giorni tornato “in auge”.

Com’è noto, il suo nome è stato accostato al clamoroso furto nella Galerie d’Apollon del Louvre, dove sono stati rubati gioielli della corona francese per un bottino stimato in 88 milioni di euro, non ancora recuperati dalle autorità.

Qualche giorno dopo l’arresto, “Doudou” ha ammesso in parte i fatti, dichiarando di aver agito insieme al complice Ayed Ghelamallah, 34 anni, algerino, anche lui fermato nell’ambito dell’indagine ma non in grado di svelare l’identità dei mandanti.

Nessuno dei due ha mostrato, durante gli interrogatori, quegli elementi di destrezza e acume che ci si aspettava dagli autori del colpo. Entrambi hanno dichiarato di non sapere che l’edificio in cui hanno fatto irruzione facesse parte del Louvre, e che si aspettavano il complesso museale deserto “perché era domenica”.

I precedenti

Figlio di un uomo tornato in Mali dopo il pensionamento e che ha avuto 23 figli da tre mogli, Abdoulaye ha svolto lavori occasionali da tassista abusivo e ha accumulato piccoli furti in passato.

È stato chiamato a comparire il 5 novembre anche per un vecchio reato, il danneggiamento del commissariato di Aulnay, dove era stato trattenuto nel 2019.

Fra i suoi 15 precedenti penali, il reato più grave prima del furto al Louvre risale però al 31 maggio 2014 quando, insieme a un altro uomo, fece una rapina in una gioielleria di Barbès usando falsi fucili d’assalto e fuggendo su uno scooter Yamaha T-Max, lo stesso modello utilizzato nella fuga dal museo.