Dov'è ricoverato Alessandro Di Battista a Cuba, ospedale d'eccellenza che vive la crisi dei medicinali

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da sabato 29 agosto, dopo il malore accusato, Alessandro Di Battista è ricoverato nell’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, uno dei più attrezzati di Cuba. Si tratta di una struttura d’eccellenza, simbolo della sanità cubana, anche se non mancano le difficoltà legate alla crisi energetica e alle sanzioni statunitensi. Sull’isola intanto sono arrivati due medici del Gemelli di Roma che dovranno valutare le condizioni dell’ex M5S per il trasferimento in Italia.

Dov’è ricoverato Alessandro Di Battista a Cuba

Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Cuba dopo il malore accusato nella serata di venerdì 28 agosto.

Dopo il primo ricovero a Santa Clara, sabato l’ex parlamentare è stato trasferito in una struttura più attrezzata nella capitale L’Avana.

ANSA

Di Battista si trova nell’ospedale Hermanos Ameijeiras, un ospedale d’eccellenza tra le migliori strutture dell’isola, simbolo della sanità cubana.

Anche se non mancano le difficoltà nel mandare avanti l’ospedale a causa della crisi energetica che attraversa il Paese e delle pesanti sanzioni imposte dagli Usa, che rendono difficile anche il reperimento dei medicinali.

Due medici del Gemelli a Cuba

All’Avana intanto sono arrivati ieri due medici italiani, specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stato il leader del M5S Giuseppe Conte a chiedere il loro aiuto.

I due affiancheranno i colleghi cubani per valutare la possibilità di trasferire Di Battista al più presto in Italia.

Non però con un volo sanitario di Stato: Di Battista e il M5S avrebbero declinato l’offerta del governo.

La telefonata con Tajani

Nelle ultime ore Di Battista ha risposto a tanti messaggi e telefonate di solidarietà che gli sono arrivati. Tra cui quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“L’ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”, ha detto il vicepremier.

“Spero che torni presto per tornare a litigare su tutto”, ha detto il ministro, che ha ribadito che il governo farà “tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili”.