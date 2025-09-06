Dove rendere omaggio a Giorgio Armani, il luogo della camera ardente a Milano e gli orari: previste code

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A Milano sarà possibile rendere omaggio a Giorgio Armani, nella camera ardente allestita presso l’Armani/Teatro. Alle persone presenti viene chiesto il massimo rispetto, niente foto o video all’interno o all’esterno. Avranno accesso privilegiato i dipendenti della Maison Armani. Solo terminati i due giorni di veglia, si svolgeranno i funerali dello stilista.

Quando e dove si tiene la camera ardente per Armani

Sabato 6 e domenica 7 settembre, presso l’Armani/Teatro di Milano, in via Bergognone 59, si terrà la camera ardente aperta al pubblico per Giorgio Armani, tra i più importanti stilisti italiani di sempre.

In entrambe le giornate la camera ardente aprirà alle 9 del mattino e chiuderà alle 18. Nelle prime ore di sabato si era già creata una lunga coda fuori dall’Armani/Teatro, con decine di persone in attesa. I dipendenti di Armani hanno un accesso privilegiato.

ANSA Persone in attesa di entrare nella camera ardente

La famiglia ha permesso alla popolazione milanese di portare un ultimo saluto allo stilista, ma ha chiesto il massimo rispetto. Vietate fotografie e video, sia all’esterno, sia all’interno del teatro.

Data e orario dei funerali

Se la camera ardente è stata aperta al pubblico, i funerali di Giorgio Armani si terranno interamente in forma privata. La cerimonia dovrebbe svolgersi lunedì 8 settembre, probabilmente attorno alle 15.

La famiglia dello stilista ha mantenuto il massimo riserbo sul luogo del funerale, che sarà riservato al massimo a una ventina di persone tra parenti e amici strettissimi dello stilista.

L’unico modo che il pubblico avrà per sapere esattamente quando si svolgerà la cerimonia sarà osservare i negozi Armani in tutto il mondo. È infatti previsto che questi rimangano chiusi in segno di rispetto durante il funerale.

La proposta di Sala per il famedio

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha indetto il lutto cittadino nella giornata di lunedì per ricordare Armani.

Il primo cittadino ha anche proposto di iscrivere lo stilista al Famedio, la struttura del Cimitero Monumentale di Milano dove vengono ricordati i cittadini più illustri. Ha dichiarato Sala:

Credo che sia più che rispettoso chiedere anche alla sua famiglia e se, come spero, diranno di sì, siamo in tempo per l’iscrizione anche quest’anno. La commissione che decide ci sarà nelle prossime settimane, non credo che ci saranno problemi.