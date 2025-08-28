Dove si trova Wispit 2b, il pianeta neonato scoperto nello spazio e simile a Giove

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato battezzato Wispit 2b ed è uno dei pianeti più giovani mai osservati: un gigante gassoso dalle dimensioni paragonabili a Giove che si trova a circa 430 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Serpente. La scoperta è stata possibile grazie al Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, in Cile, che ha immortalato il pianeta mentre si forma all’interno di un disco di gas e polveri intorno alla sua stella madre, Wispit 2.

La scoperta del pianeta Wispit 2b

Gli astronomi stimano che Wispit 2b abbia “appena” 5 milioni di anni, un’età irrisoria rispetto ai 4,6 miliardi di anni del nostro sistema solare, e che sia ancora in fase di crescita, “divorando” materia dal disco protoplanetario che lo circonda.

L’immagine catturata mostra infatti il pianeta come un punto luminoso che si apre un varco tra anelli di polveri, in modo simile a un “Pac-Man cosmico”.

Scoperto un nuovo pianeta

La particolarità di questa scoperta è che Wispit 2b è il primo pianeta mai osservato all’interno di un disco protoplanetario multi-anello, un sistema con più fasce e canali di materia, simile a un disco in vinile.

Questo rende il sistema un laboratorio naturale per studiare la formazione dei pianeti e l’evoluzione dei sistemi stellari.

La stella Wispit 2, giovane e simile al nostro Sole nelle prime fasi di vita, possiede infatti un disco largo fino a 380 volte la distanza Terra-Sole.

Analizzare le interazioni tra il pianeta e il suo disco potrà fornire informazioni preziose sul perché gli esopianeti osservati finora presentino caratteristiche così diverse da quelle del nostro sistema solare.

Gli scienziati sottolineano che osservare un pianeta in formazione è estremamente difficile: di solito i giganti gassosi si rivelano solo molto tempo dopo la loro nascita.

Per questo la scoperta di Wispit 2b rappresenta un risultato eccezionale che potrebbe diventare un punto di riferimento per gli studi futuri sulla nascita dei mondi.

Wispit 2b come una versione giovane del Sole

Come ha dichiarato Richelle van Capelleveen, ricercatrice a capo del team dell’Università di Leiden ,“Wispit 2 è una versione giovane del nostro Sole. Non ci aspettavamo di trovare un sistema così spettacolare: sarà un benchmark per gli anni a venire”.