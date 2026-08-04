Dove vedere l'eclissi solare del 12 agosto 2026 in Italia, picco massimo verso le ore 20: le città "favorite"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 12 agosto è prevista un’eclissi totale di Sole che sarà visibile in Europa, Africa nord-occidentale e Nord America. In Italia sarà visibile solo in forma parziale e le regioni più fortunate saranno quelle settentrionali e occidentali. Il fenomeno inizierà alle ore 19:30, con il Sole prossimo al tramonto. Il Ministero della Salute ha ricordato come osservare l’eclissi in sicurezza, ovvero schermando gli occhi dalla vista diretta.

Ci sarà un’eclissi solare il 12 agosto 2026

Per la prima volta dal 1999, ci sarà un’eclissi totale di Sole nel continente europeo con una visibilità alta. Infatti non è la prima, ci sono state le eclissi del 2006 e del 2015, ma la visibilità era molto ridotta, soprattutto in Italia.

L’eclissi totale di Sole del 12 agosto invece sarà visibile in gran parte dell’Europa, dell’Africa nord-occidentale e del Nord America. In Italia sarà visibile in forma parziale solo nelle regioni settentrionali e occidentali, dove l’oscuramento del disco solare supererà il 90%. Al Centro e al Sud l’eclissi sarà visibile con una percentuale inferiore.

Il fenomeno avrà inizio intorno alle 19:30 italiane, insieme al tramonto del Sole. Proprio per questo motivo, spiega l’Istituto Nazionale di Astrofisica, la fine dell’eclissi sarà visibile solo dal Nord Italia.

Le migliori città e regioni dove vederla

Mentre all’estero potranno ammirare l’eclissi nella totalità, coloro che si trovano nella striscia di terra e mare che parte dalla Russia artica, passa per la Groenlandia, tocca l’Islanda occidentale e sfiora il Portogallo, nelle altre regioni si parlerà di eclissi totale di Sole con visibilità parziale o ridotta.

Nello specifico in Italia saranno le regioni settentrionali quelle più favorite e in particolar modo Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dalle grandi città del Nord, l’oscuramento sarà maggiormente visibile a Torino, dove la percentuale di eclissi raggiungerà il 93%, mentre a Milano è prevista al 92% e a Venezia circa il 91%. Percentuale che diminuisce gradualmente scendendo verso Sud con Roma che avrà un oscuramento massimo intorno al 69%, sufficiente per percepire un cambiamento della qualità della luce. Nel Mezzogiorno e nelle Isole invece la copertura massima scenderà sotto il 50%, come a Napoli che tocca quota 46% e il fenomeno risulterà ancora meno pronunciato.

Come proteggere la vista

Il Ministero della Salute ha aggiornato le informazioni per osservare l’eclissi solare del 12 agosto in sicurezza. Lo ha fatto con le nuove indicazioni delle organizzazioni sanitarie internazionali, come l’OMS, che dichiara l’eclissi solare un rischio diretto non per la salute umana in generale, ma nello specifico per la vista.

Le persone maggiormente a rischio sono bambini e ragazzi, che tendono a non seguire correttamente i passaggi per osservare in sicurezza il fenomeno astronomico. L’indicazione più semplice da seguire è quella di indossare una protezione oculare specifica, non dei semplici occhiali da sole, e mantenerla costantemente indossata.

ANSA

L’unico mezzo sicuro di protezione per l’osservazione diretta sono gli appositi occhiali per eclissi, gli Eclipse Glasses che sono certificati secondo la norma ISO 12312-2. Attenzione quindi a non utilizzare occhiali da sole, pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, occhiali per saldatori, macchine fotografiche e altro.