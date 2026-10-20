Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Venerdì 16 ottobre, in serata, un 41enne originario di Lecce è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile: dovrà scontare 7 anni, 9 mesi e 9 giorni di reclusione. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce nei giorni scorsi per sfuggire a una condanna definitiva e al carcere. Gli agenti, dopo giorni di ricerche, lo hanno fermato in un negozio mentre faceva acquisti con la moglie.

Le ricerche dopo il mandato e l’arresto a Lecce

Il provvedimento era stato emesso il 12 ottobre e l’uomo avrebbe dovuto essere arrestato già quel giorno. Una volta appreso del mandato di cattura a suo carico, però, si è sottratto volontariamente alla sua esecuzione, facendo perdere le proprie tracce e diventando irreperibile.

Individuato in un negozio

Gli investigatori hanno concentrato le ricerche sui luoghi frequentati abitualmente dal ricercato e su quelli con cui avrebbe potuto avere legami o interessi. Per diversi giorni hanno ricostruito i suoi possibili spostamenti, proseguendo l’attività senza interruzioni fino a venerdì sera.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce lo hanno infine individuato mentre, insieme alla moglie, faceva acquisti in un noto negozio di arredamento nella periferia leccese.

L’intervento ha consentito di procedere all’arresto e di dare esecuzione al provvedimento definitivo, ponendo fine al periodo di irreperibilità. La notizia è stata diffusa il 20 ottobre 2026.

IPA