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Un arresto con restituzione di gioielli, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’intervento è stato eseguito nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che le forze dell’ordine sono state informate di tentativi di raggiro ai danni dei cittadini messi in atto con la tecnica della telefonata intimidatoria.

Truffata un’anziana a Imola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante un controllo del territorio da parte del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola. I militari, già allertati dalla notizia che alcuni malviventi stavano tentando di truffare i residenti, hanno notato un uomo dall’aspetto distinto, vestito in modo elegante e con una valigetta 24 ore, nei pressi della stazione ferroviaria.

Durante le operazioni di identificazione i Carabinieri hanno riconosciuto nel 59enne napoletano, disoccupato e con precedenti di polizia, un possibile autore delle truffe segnalate. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di giustificare la propria presenza in città sostenendo di essere arrivato a Imola per cercare lavoro. Tuttavia i Carabinieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per ulteriori accertamenti e una perquisizione personale.

La scoperta dei gioielli rubati

Nel frattempo la Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana di 86 anni. Un uomo si era presentato a casa della donna con la scusa di dover esaminare i suoi gioielli, riuscendo così a sottrarle diversi oggetti preziosi.

La perquisizione del sospettato ha permesso di rinvenire, nascosti in una tasca segreta dei pantaloni, i seguenti gioielli in oro: due collane, quattro anelli, una spilla e un orologio.

I preziosi recuperati sono stati immediatamente restituiti all’anziana vittima, che ha espresso la propria gratitudine ai Carabinieri per il tempestivo intervento e la professionalità dimostrata nel recuperare i beni sottratti.

Le conseguenze giudiziarie per il 59enne

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 59enne è stato condotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo.

L’operazione ha permesso di interrompere una serie di truffe che stavano colpendo i cittadini di Imola.

IPA