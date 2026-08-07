Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di cinque arresti e beni sequestrati per 6,7 milioni di euro il bilancio di un’operazione condotta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Perugia e dall’Ufficio Antifrode Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita su ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia, nell’ambito di un’indagine su una presunta associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al commercio illecito di dispositivi di protezione individuale non conformi.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da una complessa attività investigativa avviata nel 2020. Gli inquirenti hanno ricostruito l’esistenza di una struttura organizzata che, attraverso quindici imprese dislocate sia in Italia che all’estero, avrebbe gestito l’importazione e la commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati principalmente ai cantieri.

Le aziende coinvolte, secondo quanto accertato, risultavano prive di reale autonomia e venivano amministrate in modo unitario, condividendo risorse come dipendenti, conti correnti e parchi auto. Questo assetto avrebbe permesso di massimizzare i profitti illeciti e di svuotare progressivamente le società dai debiti fiscali accumulati.

Le misure cautelari e i destinatari

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti del presunto promotore del sodalizio, un imprenditore locale, e di tre uomini considerati co-amministratori e responsabili della gestione finanziaria e logistica. Per una donna, ritenuta prestanome e amministratrice di società create ad hoc per schermare le attività illecite, è stata invece disposta la misura degli arresti domiciliari.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe importato e immesso sul mercato ingenti quantitativi di DPI – tra cui tute protettive, guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche – privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Molti di questi prodotti, classificati di Categoria III, sono dispositivi salvavita progettati per proteggere i lavoratori da rischi gravi o letali.

Per superare i controlli doganali, l’organizzazione avrebbe presentato certificazioni di conformità false sia alle autorità italiane che europee, in particolare nei porti dell’Adriatico. Gli organismi certificatori hanno confermato l’inautenticità dei documenti esibiti.

Profili fiscali e riciclaggio dei proventi

Le indagini hanno inoltre ipotizzato un articolato sistema di frode IVA, basato sull’uso improprio di regimi doganali speciali con sospensione d’imposta e sulla presentazione di dichiarazioni annuali non veritiere. Il gruppo avrebbe emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore di oltre 6,2 milioni di euro, trasferendo poi le somme su conti correnti e reinvestendole in attività economiche e patrimoniali.

I reati contestati e i sequestri

I destinatari delle misure cautelari sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, falso in atto pubblico, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

È stato disposto il sequestro preventivo, sia diretto che per equivalente, di beni fino a 6,7 milioni di euro. I provvedimenti hanno riguardato conti correnti bancari societari, disponibilità finanziarie personali, 21 unità immobiliari civili, 2 capannoni industriali e l’intero stock di merci presenti in magazzino o in transito doganale.

IPA