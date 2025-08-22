Draghi al Meeting di Rimini bacchetta l'Europa su dazi e aumento spesa militare: "Ue marginale e spettatrice"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mario Draghi è intervenuto al Meeting di Rimini bacchettando l’Europa sulle decisioni prese nel 2025. Su dazi, aumento della spesa militare e influenza nelle decisioni di pace, l’ex premier ha detto che l’Europa è stata marginale e ha fatto da spettatrice. Aumenta così lo scetticismo verso l’Ue.

Incontro Draghi al Meeting di Rimini

“Per anni l’Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui questa illusione è evaporata”, ha iniziato così il suo discorso Mario Draghi al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Il suo intervento è stato schietto e non ha risparmiato critiche all’Europa.

La situazione, secondo l’ex presidente del Consiglio, è di un’Ue ormai superata. “Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare“, ha raccontato.

ANSA In foto Mario Draghi

Anche il suo ruolo nei negoziati di pace è marginale, eppure l’Unione Europea ha dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina ed è “quella con il maggior interesse in una pace giusta”. Infine, su Gaza, afferma che l’Europa è stata “spettatrice”.

Europa superata così com’è

Per Draghi, l’Europa così come la conosciamo oggi è finita, ma superabile. “Questi eventi hanno fatto giustizia di qualunque illusione che la dimensione economica da sola assicurasse una qualche forma di potere geopolitico”, ha spiegato.

Allo stesso tempo, il nucleo del discorso non è anti-europeista. C’è un futuro possibile, ed è quello di un’Ue che si adatta alle esigenze del suo tempo. “È chiaro che distruggere l’integrazione europea per tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze”, sottolinea.

Per affrontare le sfide dell’oggi, quindi, l’Ue deve trasformarsi in protagonista, deve superare la sua organizzazione politica e mettere in campo riforme economiche valide.

Sui dazi e le barriere doganali

Infine, il discorso di Draghi si è spostato sull’ambito economico. In particolare, Draghi preme per l’abbattimento delle barriere doganali interne perché “la loro rimozione avrebbe un impatto sostanziale sulla crescita dell’Europa”. Il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato che la produttività del lavoro aumenterebbe di circa il 7% in appena sette anni.

Su come dovrebbe agire l’Ue, Draghi ha le idee chiare. Secondo lui infatti nessun Paese che voglia prosperità e sovranità può permettersi di essere escluso dalle tecnologie critiche. Per farlo però bisognerebbe attuare il sistema già messo in campo con l’emergenza Covid: il debito comune.

Questo sarebbe necessario per sostenere progetti europei di grande ampiezza che sforzi nazionali frammentati e insufficienti non riuscirebbero mai ad attuare. Per Draghi è la strada giusta su temi come la difesa, la ricerca e sviluppo, l’energia e le tecnologie dirompenti. “La sfida è ora essere capaci di agire con la stessa decisione in tempi ordinari per confrontarci con i nuovi contorni del mondo in cui stiamo entrando”, ha detto in conclusione.