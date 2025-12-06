Dragos Gheormescu e Tatiana Tramacere sono “innamorati”, parla il 30enne: come è nata la loro storia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dragos Ioan Gheormescu ha parlato degli undici giorni trascorsi con Tatiana Tramacere nella sua mansarda a Nardò, in provincia di Lecce, durante i quali la ragazza era stata data per scomparsa o rapita. “Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione”, ha dichiarato l’uomo negando di averla sequestrata. Il 31enne ha raccontato di aver avuto paura quando è stato informato dell’ipotesi di “omicidio e occultamento di cadavere”, presente nel mandato di perquisizione. Gheormescu ha inoltre chiesto scusa alla famiglia Tramacere e alla comunità.

La versione di Dragos Ioan Gheormescu

Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno che ha raccolto le parole di Dragos Ioan Gheormescu in una intervista lo ha trovato stanco e provato.

“Se l’hanno trovata rinchiusa in un armadio non ce l’ho messa di certo io, perché non ero in casa”, ha commentato l’uomo parlando del ritrovamento di Tatiana Tramacere a casa sua. La 27enne è stata ritrovata rannicchiata tra gli indumenti riposti in un mobiletto.

ANSA

Tatiana Tramacere

Secondo la versione di Gheormescu, mentre tutta Italia per undici giorni cercava Tatiana Tramacere, loro due vivevano “la quotidianità”: “Io uscivo e lei rimaneva in casa, cercando comunque di trascorrere una vita per quanto possibile normale. Questo è tutto. Ci sembrava naturale. Stavamo vivendo il momento e mi sentivo bene“.

La vita di Tatiana Tramacere e Dragos Ioan Gheormescu

La “quotidianità” vissuta dai due si è concretizzata secondo questa routine: “Io uscivo a fare la spesa, a sbrigare commissioni, a fare le mie solite cose. Tatiana rimaneva in casa”.

L’uomo ha ammesso tutto il disagio provato per la situazione: “Mi credevano forse un assassino? Ho sofferto per questo. Ora, però, ho ritrovato una certa serenità e il conforto dei buoni consigli del mio avvocato Angelo Greco“.

Dragos Ioan Gheormescu e Tatiana Tramacere “innamorati”

“Mai e poi mai avrei fatto del male a Tatiana. Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione“, ha rimarcato Dragos Ian Gheormescu. La loro storia, ha detto, è nata “casualmente, un po’ così…”.

Poi la presa di coscienza, “guardando la televisione”, in merito alla piega che stavano prendendo gli eventi: “Mi è parso chiaro quello che stava accadendo, mi sono un po’ spaventato, ne ho preso coscienza”.

Infine le scuse: “Sono profondamente rammaricato. Chiedo scusa ai genitori, ai parenti, ai magistrati, ai carabinieri e a tutta la gente di Nardò. Chiedo scusa alla signora Teresa, proprietaria dell’appartamento in cui vivo, per il disagio che questa situazione ha provocato”.

Intanto fra gli utenti dei social serpeggia un’ipotesi, ancora tutta da dimostrare e poco probabile. Un’ipotesi che riguarda le attività online della ragazza che ama scrivere poesie: Tatiana Tramacere è scomparsa per aumentare i follower?