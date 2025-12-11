Dragos Gheormescu si difende per la scomparsa di Tatiana Tramacere, "non ho fatto nulla di male"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Io l’ho soltanto aiutata, non ho fatto niente di sbagliato”. Sono le parole con cui Dragos Gheormescu è tornato a parlare del caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (in provincia di Lecce) il 24 novembre e ritrovata proprio nella mansarda dell’amico 30enne dopo 11 giorni di ricerche e sospetti. “Sono sempre stato tranquillo perché sapevo la verità”, ha poi aggiunto Dragos.

Dragos Gheormescu si difende

Dragos Gheormescu ha risposto ad alcune domande dell’inviata di Dentro la Notizia, il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.

Il 30enne, a cui è stato chiesto se si sia sentito “complice” di quello che è successo e del clamore mediatico suscitato dalla scomparsa di Tatiana Tramacere, che era nascosta nella sua mansarda, ha replicato e si è difeso.

ANSA

La folla davanti a casa di Dragos la sera del ritrovamento di Tatiana

“Complice? Io l’ho soltanto aiutata, non ho fatto niente di sbagliato. Aveva bisogno di aiuto quindi…”, ha detto.

Dragos: “Non ho fatto nulla di male”

Dragos Gheormescu ha parlato del tema dei maltrattamenti: “Non si è mai parlato di maltrattamenti, sono soltanto voci di corridoio che girano sempre”, ha risposto.

Delle condizioni di Tatiana si era parlato perché il padre della studentessa, la sera del ritrovamento, aveva detto di averla trovata in uno stato di prostrazione fisica e psicologica e che quasi faticava a reggersi in piedi.

“Ci sono state delle perplessità circa le condizioni di salute della ragazza che però poi si è appurato essere determinate dallo stato di ansia che ha avuto”, aveva comunque chiarito il legale della famiglia Tramacere.

Non guardavano la tv e non leggevano le notizie

Alla domanda se avessero capito come si stava evolvendo la situazione in negativo, Dragos ha spiegato: “Non guardavamo la tv e non leggevamo le notizie“.

“Non era il capire, in quanto si sapeva come sarebbe andata a finire perché comunque considerando l’intervento dei cani molecolari e le ricerche con i droni, ho detto: sicuramente vorranno venire pure a casa a controllare”, ha aggiunto.

“Non mi sono mai nascosto, perché nascondersi? Non ho fatto nulla di male“, ha ribadito Dragos riferendosi alla prima intervista rilasciata.

Dragos: “Tranquillo perché sapevo la verità”

“C’era soltanto qualche piccola imprecisione”, ha detto parlando dell’intervista in cui ammetteva di essere stato l’ultimo a vederla prima della scomparsa.

“Ero tranquillo perché sapevo la verità, a prescindere da tutto quello che stava succedendo lì e di cui mi stavano accusando”, ha poi replicato in merito al caos sotto casa sua la sera del ritrovamento di Tatiana e ai momenti in cui si è temuto il peggio per le sorti della ragazza.

Dragos ha poi concluso di non aver sentito o visto Tatiana in questi giorni ma di avere comunque intenzione di farlo in futuro.