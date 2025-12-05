Dragos-Ioan Gheormescu rompe il silenzio sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, "chiedo scusa ai genitori"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana Tramacere, nel cui immobile a Nardò è stata trovata la giovane che era scomparsa da 11 giorni, ha voluto chiedere scusa. “Sono profondamente rammaricato e anche alla luce della giornata di ieri e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori, ai parenti di Tatiana, ai militari dell’Arma, ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò”. Queste parole sono state lette dal 30enne davanti alle tv.

Dragos-Ioan Gheormescu e la scomparsa di Tatiana Tramacere

Dragos-Ioan Gheormescu aveva affittato a Nardò (Lecce) la mansarda in cui è stata ritrovata la giovane scomparsa da diversi giorni.

“Abbiamo trascorso questi undici giorni bene. Sereni. Tra di noi c’è affetto. Io non ho obbligato Tatiana a rimanere, era anche sua volontà farlo”, aveva detto ai giornalisti che lo avevano intercettato vicino alla sua abitazione.

ANSA

Tatiana è stata trovata giovedì sera dai carabinieri nascosta in un uno stanzino sul terrazzo del palazzo di Dragos. L’uomo era apparso subito provato e dopo pochi secondi era rientrato in casa.

Le scuse di Dragos-Ioan Gheormescu

“Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana”: sono le parole lette in un messaggio davanti alle tv di Dragos Ioan Gheormescu.

“In particolare confermo che: il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita”, ha aggiunto l’amico di Tatiana.

Poi ha continuato: “Sono profondamente rammaricato e anche alla luce della giornata di ieri e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell’Arma, ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò ed alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimoro”.

Chi è Dragos-Ioan Gheormescu

Nella famiglia di Tatiana nessuno conosceva Dragos. Eppure tra la studentessa 27enne che vive a Nardò e il 30enne originario della Romania, ma che da diverso tempo abita in Salento, c’era qualcosa in più di una semplice amicizia.

Dragos Ioan Gheormescu è l’uomo che ha coperto la “fuga” di Tatiana, ospitandola segretamente nella sua mansarda. Un allontanamento durato 11 giorni, anche se in realtà Tatiana si trovava in un’abitazione che dista meno di 500 metri da casa sua.

Un sentimento che li legherebbe da qualche tempo: le telecamere di videosorveglianza di parco Raho a pochi metri dal bar dove lavora il 30enne, hanno ripreso i due ragazzi mentre si baciano. Ma di Dragos nella vita social di Tatiana non c’è traccia. Lui però pubblicamente, già prima di questa mattina, aveva detto di tenerci a lei.