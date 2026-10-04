Dramma a un matrimonio a Vieste, padre e figlio precipitano dal terrazzo: grave il genitore, sposi sotto choc

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma durante un matrimonio a Vieste, in provincia di Foggia. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, mentre due neosposi di Peschici stavano festeggiando le nozze in una struttura alberghiera, un padre 40enne e suo figlio di 10 anni sono rimasti feriti dopo essere precipitati per alcuni metri da un terrazzo. Il genitore sarebbe in condizioni gravi, meno preoccupante invece sarebbe il quadro clinico del piccolo.

Foggia, dramma a un matrimonio a Vieste: padre e figlio precipitano per metri, il genitore è grave

Da quanto ricostruito da GazzettaH24, durante il matrimonio alcuni bimbi si sarebbero allontanati dai tavoli e sarebbero andati a giocare su un terrazzo dell’hotel che ha ospitato l’evento.

Il bimbo di 10 anni coinvolto nei fatti, intorno alle ore 15, sarebbe finito su un lucernario, che avrebbe ceduto. Il piccolo sarebbe rimasto incastrato e avrebbe iniziato a gridare per lo spavento.

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Il padre si sarebbe precipitato da lui nel tentativo di metterlo in salvo, ma il lucernario si sarebbe definitivamente rotto. I due sarebbero così precipitati nel vuoto per circa cinque metri, finendo nella palestra sottostante.

Il bambino non avrebbe riportato lesioni o traumi gravi e sarebbe stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure del caso. Più gravi le conseguenze per il genitore che avrebbe battuto la testa contro un attrezzo da palestra.

Il trasferimento d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso

Fin da subito i presenti avrebbero capito che il 40enne versava in condizioni critiche. Provvidenziale l’intervento dell’elisoccorso, che sarebbe atterrato direttamente presso la struttura alberghiera per trasferire d’urgenza il genitore alla “Casa Sollievo della Sofferenza”.

I medici, come riferito da FoggiaToday, hanno riservato la prognosi.

L’interruzione del matrimonio e l’avvio delle indagini

Il matrimonio sarebbe stato immediatamente interrotto, con gli invitati e gli sposi sotto shock per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno disposto il sequestro dell’area interessata dall’incidente. I militari hanno transennato la zona e hanno immediatamente avviato le indagini del caso raccogliendo ogni elemento e testimonianza utile per ricostruire con precisione l’accaduto.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Foggia.